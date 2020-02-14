"Вас там немає, але ходите в російській формі!" Цимбалюк потужно розніс окупантів на "Ехо Москви"

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво висловився про російську агресію в Україні та нагадав про те, як Кремль намагається приховувати цей злочин.

В ефірі радіо "Ехо Москви" він висловив упевненість в тому, що Росія не хоче виплачувати компенсації родичам жертв катастрофи МН17, оскільки це одразу ж підтвердить її причетність до війни на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія країна багата, заплатити за атакований літак і виплатити компенсації, я гадаю, ніяких проблем не буде. Але другий рівень – це відповідальність за війну на Донбасі. Тому й усі проблеми. Я ж одразу сказав, що якби була можливість просто заплатити бабки, типу "Закрийте свої пельки. Скільки вам – по 100, по 200 тисяч, по 300?", – не знаю, навіть по мільйону, ніхто тут не збідніє, – тут би пішли на цей крок, але головне не смійте говорити, що російська армія воює на Донбасі", – пояснив він логіку окупантів.

Крім того, Цимбалюк жорстко розкритикував риторику влади країни-агресорки з приводу поставок зброї терористам на Донбас і нагадав про спілкування щодо цього з президентом РФ Володимиром Путіним. Цимбалюк наголосив, що якщо у 2014 році російський лідер прикривався штампом про "місцеву самооборону" і "форму з військторгу", то тепер практично не приховує підтримки терористів своєю країною.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Який військторг? Це лексика 2014 року. Зараз Володимир Путін, президент Російської Федерації, прямо говорить, що це постачають країни, які "симпатизують". Ну, хто симпатизує? Раніше називали найближчими союзниками Росії Білорусь і Казахстан. Я щось сумніваюся, що вони симпатизують сходу України. Бо вони думають: "Боже мій! Може, ми теж можемо в таку ситуацію потрапити". Питання: хто симпатизує?" – сказав журналіст.

Також Цимбалюк наголосив на тому, що окупація Криму та Донбасу Росією практично нічим не відрізняється, незважаючи на те, що Путін публічно не заявляє про контроль над сходом України.

"У чому різниця, поясніть мені? Різниця в тому, як тут це оформили. Нібито Крим – це Росія і ми його не віддамо. А Донбас – це Україна, ми його теж віддамо", – обурився українець.

На підтвердження своїх слів він нагадав, як під час візиту на Донбас президента України Володимира Зеленського з іноземними дипломатами на мосту у Станиці Луганській демонстративно вивісили російський прапор.

"Я так розумію, це "випадково" вивісили. А ви кажете військторг. Ніхто нічого не приховує. Подивіться уважно. Мені іноді здається, що я перетворився на папугу. Я завжди ставлю запитання: хлопці, вас там немає, але поясніть, чому вони ходять весь час в російській формі? Ну, чому люди на сході України ходять в російській військовій формі? І на параді 9 травня транслюють паради з Донецька і Луганська, і техніка нічим не відрізняється від параду в Москві. В сенсі, можливо, новизною відрізняється", – підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в ефірі "Ехо Москви" Цимбалюк підколов Росію, нагадавши, що вона назавжди залишиться для України тільки сусідом, адже її план з розвалу нашої країни провалився.

Також він розкритикував росіян за культивування міфів про виняткову роль їхньої держави в завершенні Другої світової війни.

Журналіст нагадав, що країна-агресорка наблизила нову катастрофу цивілізації, почавши рухати кордони Європи у 2014 році й убивши тисячі українців.

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