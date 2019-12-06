"Вас чекають і люблять!" Мережу зворушило послання воїнам ЗСУ з окупації

Мережу зворушило повідомлення, надіслане волонтерам з окупованого Донецька, в якому висловлюється підтримка українським воїнам.

Текст смс був опублікований у пабліку "Повернись живим" на Facebook. Пост із повідомленням вже набрав майже 10 тисяч "лайків".

"Привіт із окупованого Донецька. Хочу вшанувати наших Героїв. Вас чекають і люблять у всіх містах нашої неньки. Перемога за нами. Все буде Україна! Донеччанин", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі ТСН

"Цим фото неможливо не поділитися. Іноді також отримуємо подібні слова в особистих повідомленнях сторінки фонду. І завжди щиро радіємо, що на тимчасово окупованій території все ще є патріоти. Патріоти, про яких також потрібно пам'ятати", – зазначили у фонді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Збройних сил України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!