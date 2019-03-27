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Варіантів не було: Казарін пояснив, чому Крим "здали" без бою

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Українська армія не змогла би відстояти Крим в березні 2014 року, коли його незаконно захопили російські військові під виглядом "зелених чоловічків".

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив український журналіст Павло Казарін. За його словами, "наші солдати сприймали військовослужбовців РФ як братів, які приходять на допомогу під час нападу країн НАТО, а не самі є агресорами".

"Для багатьох армія була способом досидіти до пенсії, а не виконанням конституційного обов'язку щодо захисту країни. Легендою більшості військових навчань був напад третьої держави, типу Румунії або Туреччини, а Чорноморський флот проходить на допомогу українським ВМС, як союзник. Військовослужбовці РФ сприймалися як брати, а не як агресори. Тому я не впевнений, що ми б відстояли Крим", – припустив журналіст.

Зелені чоловічки в Криму

Зелені чоловічки в Криму

YouTube

На його думку, навіть якби українська армія знайшла в собі сили і мотивацію дати відсіч агресору, з Кремля пішов би наказ на активну фазу бойових дій.

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"Якою була Росія в лютому 14-го року? Вона входила в G8, продавала нафту по 110 дол. за барель і виграла Сочинську олімпіаду. У свідомості Путіна, коли він захоплював Крим, не було переходу через червоні лінії. Історія про український Майдан для нього була спецоперацією Заходу проти Росії. І коли він віддавав наказ на анексію Криму, він не завдавав удару, а давав здачі. Навряд чи історичний хід подій в лютому 14го можна було якось змінити", – додав Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рахунок анексії Криму Росія зазнала суттєвих економічних втрат.

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Теми
анексія КримуРосійська воєнна загроза
Особи
Павло КазарінВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини РосіїКримНовини Кримувійна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А разве Крым кто-то захватывал? У вас опять галлюцинации начались?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Стадная безыдейная житуха как раз и приводит к отсутствию вариантов, к такой жизни Украину быдлоелиты привели
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И поэтому 80 процентов укровоенных перешли на сторону России
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