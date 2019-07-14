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Варфоломій розбив головний міф пропаганди Кремля про українську церкву

11.7т Читати матеріал російською

Українська автокефалія нічим не відрізняється від багатьох автокефалій інших помісних церков.

Таку заяву ТСН зробив Вселенський патріарх Варфоломій, розвінчавши таким чином міфи Росії про ПЦУ про те, що вона нібито залежна від Константинополя.

"Велика частина, тобто більшість населення давно зверталася до нас із проханням про незалежність від московської церковної адміністрації. Це прохання про незалежність ‒ питання не останніх років. Воно існувало протягом століть. Наш попередник Діонісій IV надав Московському патріарху лише право призначати митрополита Київського, обраного радою духівництва та мирян. Однак за Вселенським Патріархом залишався привілей згадуватися першим на Святій літургії як його духовний голова. Проте ця умова швидко забулася", - розповів він.

Новини
"Київського патріархату ніколи не було!" Варфоломій зробив гучну заяву

За його словами, таку поблажливість від Вселенського Патріарха Діонісія 1686 року щодо можливості призначати свого митрополита Київського - Москва згодом, по суті, використала сповна, повністю перепідпорядкувавши в своє управління українську церкву, на що не мала права. Уже в незалежній Україні - Російська церква через свій екзархат УПЦ МП - постійно нав’язувала і нав’язує проросійську політику Кремля.

"Справа дійшла до того, що наші брати в Україні постійно скаржилися на те, що ними керує церква, яка також хоче нав'язати разом з іншими речами і позацерковні чинники. Із тим самим проханням неодноразово зверталося також державне й політичне керівництво нації. І тому, після багатьох років міркувань, молитов, зусиль, діалогу, наполегливості й терпіння, ми визнали цей народ гідним надання їм статусу автокефалії. Повторюємо, це сталося не тому, що Україна є незалежною державою, а тому, що велика частина народу зазнавала зовнішнього тиску", - зазначив Варфоломій.

Варфоломій

Варфоломій

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Патріарх Варфоломій
Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот только практически все Поместные Православные Церкви мира отказываются признавать автофекалию СЦУ (ПЦУ) и не признают эту секту равной себе
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Potienko Olexander
Potienko Olexander
Варфоломей не «высцыкадуховный» Кирилл. Голых девиц на яхте за миллионы долларов не катает. Варфоломей не европейский депутат. Не берет «высцыкадуховных» газпромовских денег на лапу. И не надо быть верующим чтоб оставаться человеком. А не быть «высцыкадуховным» ватником, согласным кору с дерева жрать ради «величия атечества».
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Независииая церковь не платиь десятинную кому-то. Петина перемога для лохов.
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