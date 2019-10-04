Вантажать тоннами: одеських прикордонників звинуватили в кришуванні браконьєрства і контрабанди

Прикордонників Одеського прикордонного загону звинуватили в "кришуванні" браконьєрства і контрабанди на території НПП "Тузловські лимани".

Відповідну заяву в Facebook зробив глава дослідницького департаменту парку Іван Русєв, зазначивши, що цинічний і шокуючий злочин відбувався в період випробування ракет, коли ніхто не повинен був перебувати у відповідній зоні.

"За жорсткими правилами, в зв'язку з випробуваннями ракет, Україна обмежує доступ до низки територій і акваторій. До таких територій нацпарку, як мис Калфа, Льодовики і 1-10 км морської коси від Лебедівки, виставлені озброєні наряди. Також закрита прилегла до полігону частина чорного моря. Інспекторам нацпарку на цей період вхід на зазначені території категорично заборонено", – описав Русєв жорсткість обмежень.

Вилов кефалі Інтерфакс

Незважаючи на оточення, 3 жовтня рано вранці на території парку в бінокль він побачив браконьєрів, які відлякують птахів.

"Спостерігаємо далі... і отримуємо з інсайдерських джерел ексклюзивне фото з десятком браконьєрів, які вантажать кефаль у рефрижератори, фото – яке просто шокує", – жахнувся дослідник.

Те, що відбувається в парку, зобразили на схемі ФБ Івана Русєва

Інсайдерське фото парку під час браконьєрського вилову кефалі ФБ Івана Русєва

"Серед білого дня рефрижератори вивозять контрабандним шляхом десятки тонн кефалі з НПП "Тузловські лимани", в строго контрольованій прикордонній зоні тоді, коли в розпалі, на рівні "Держави Україна", проходять випробування ракетних комплексів Вільха-М і Нептун в Одеській області", – зазначив Русєв.

ЗМІ – про випробування ракет на території парку ФБ Івана Русєва

Він нагадав, що 21 вересня на співробітників НПП "Тузловські лимани" напали браконьєри, і їх "дахом" у цю ніч були прикордонники Одеського прикордонного загону. Після всіх заяв та розглядів з цього питання, вони не перестали покривати злочинців, вважає Русєв.

"Риба кефаль впирається в гарди – суцільна стінка, звідки сочиться морська вода, на поклик якої кефаль прагне вийти в море, а не може. І браконьєри її (кефаль) стрімко, не напружуючись, просто тоннами вантажать у машини", – наголосив він.

"Хто ж у цьому мафіозному ланцюжку? Хто виставляв озброєні наряди для оточення... прикордонники, ППО або якась інша держслужба? Те, що прикордонники про це знають і продовжують кришувати, я і не сумніваюся, але невже наша країна, з новими управлінцями і гучними деклараціями про наведення порядку, йде під укіс і ніхто не готовий захищати державні інтереси, крім спартанців НПП "Тузловські лимани" та друзів нацпарку?" – задався питанням глава дослідницького департаменту парку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2019 року в Україні планується запустити нову митну службу. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, уряду потрібно ще кілька тижнів, щоб перезавантажити кадровий склад і побороти контрабанду в відомстві.

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