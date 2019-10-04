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6 жовтня • оновлено в 18:11
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Вантажать тоннами: одеських прикордонників звинуватили в кришуванні браконьєрства і контрабанди

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Прикордонників Одеського прикордонного загону звинуватили в "кришуванні" браконьєрства і контрабанди на території НПП "Тузловські лимани".

Відповідну заяву в Facebook зробив глава дослідницького департаменту парку Іван Русєв, зазначивши, що цинічний і шокуючий злочин відбувався в період випробування ракет, коли ніхто не повинен був перебувати у відповідній зоні.

"За жорсткими правилами, в зв'язку з випробуваннями ракет, Україна обмежує доступ до низки територій і акваторій. До таких територій нацпарку, як мис Калфа, Льодовики і 1-10 км морської коси від Лебедівки, виставлені озброєні наряди. Також закрита прилегла до полігону частина чорного моря. Інспекторам нацпарку на цей період вхід на зазначені території категорично заборонено", – описав Русєв жорсткість обмежень.

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Вилов кефалі

Вилов кефалі

Інтерфакс

Незважаючи на оточення, 3 жовтня рано вранці на території парку в бінокль він побачив браконьєрів, які відлякують птахів.

"Спостерігаємо далі... і отримуємо з інсайдерських джерел ексклюзивне фото з десятком браконьєрів, які вантажать кефаль у рефрижератори, фото – яке просто шокує", – жахнувся дослідник.

Те, що відбувається в парку, зобразили на схемі

Те, що відбувається в парку, зобразили на схемі

ФБ Івана Русєва

Інсайдерське фото парку під час браконьєрського вилову кефалі

Інсайдерське фото парку під час браконьєрського вилову кефалі

ФБ Івана Русєва

"Серед білого дня рефрижератори вивозять контрабандним шляхом десятки тонн кефалі з НПП "Тузловські лимани", в строго контрольованій прикордонній зоні тоді, коли в розпалі, на рівні "Держави Україна", проходять випробування ракетних комплексів Вільха-М і Нептун в Одеській області", – зазначив Русєв.

ЗМІ – про випробування ракет на території парку

ЗМІ – про випробування ракет на території парку

ФБ Івана Русєва

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Він нагадав, що 21 вересня на співробітників НПП "Тузловські лимани" напали браконьєри, і їх "дахом" у цю ніч були прикордонники Одеського прикордонного загону. Після всіх заяв та розглядів з цього питання, вони не перестали покривати злочинців, вважає Русєв.

"Риба кефаль впирається в гарди – суцільна стінка, звідки сочиться морська вода, на поклик якої кефаль прагне вийти в море, а не може. І браконьєри її (кефаль) стрімко, не напружуючись, просто тоннами вантажать у машини", – наголосив він.

"Хто ж у цьому мафіозному ланцюжку? Хто виставляв озброєні наряди для оточення... прикордонники, ППО або якась інша держслужба? Те, що прикордонники про це знають і продовжують кришувати, я і не сумніваюся, але невже наша країна, з новими управлінцями і гучними деклараціями про наведення порядку, йде під укіс і ніхто не готовий захищати державні інтереси, крім спартанців НПП "Тузловські лимани" та друзів нацпарку?" – задався питанням глава дослідницького департаменту парку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2019 року в Україні планується запустити нову митну службу. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, уряду потрібно ще кілька тижнів, щоб перезавантажити кадровий склад і побороти контрабанду в відомстві.

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Особа
Iван Русєв
Місце
Україна Одеса
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Гетман Андрей
Гетман Андрей
Какая новость!) Мусора,таможня и погранцы-главные ворюги
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Раз там стоко кефали та что нельзя там организовать гос предприятие скажем с подчинение мин обороны и все будет под контролем
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского рулит
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