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"Вам тут не раді!" На Донбасі українці влаштували сюрприз окупантам

6.9тЧитати новину російською

Активісти запустили в небо повітряні кулі кольорів українського прапора, які вітер повинен віднести в бік окупованої Горлівки, як нагадування терористам про те, на території якої країни вони знаходяться.

Пост про це опублікував користувач під ніком Скажений Оскар на своїй сторінці у Twitter. Він також розмістив відповідні фотографії, на яких видно спеціально підготовлені "подарунки" для бойовиків.

"Сьогодні вітер на Горлівку відніс нагадування окупантам про те, що їм не раді на нашій землі!" - підписаний пост у соцмережі.

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"Дивіться в небо! Раптом побачите щось незвичайне", - додав активіст в наступному пості, у якому розміщені фото синьо-блакитних кульок, що здіймаються в небо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" запанікували через успіхи ЗСУ.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
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