"Вам тут не раді!" На Донбасі українці влаштували сюрприз окупантам

Активісти запустили в небо повітряні кулі кольорів українського прапора, які вітер повинен віднести в бік окупованої Горлівки, як нагадування терористам про те, на території якої країни вони знаходяться.

Пост про це опублікував користувач під ніком Скажений Оскар на своїй сторінці у Twitter. Він також розмістив відповідні фотографії, на яких видно спеціально підготовлені "подарунки" для бойовиків.

"Сьогодні вітер на Горлівку відніс нагадування окупантам про те, що їм не раді на нашій землі!" - підписаний пост у соцмережі.

"Дивіться в небо! Раптом побачите щось незвичайне", - додав активіст в наступному пості, у якому розміщені фото синьо-блакитних кульок, що здіймаються в небо.

Сьогодні вітер на Горлівку відніс нагадування окупантам про те, що їм не раді на нашій землі! pic.twitter.com/qoHngAD8oR - Скажені Оскар (@ magnat01755790) 26 травня 2018 р.

На Горлівку полетів ще один "сюрприз"))) Тому дивіться в небо! Раптом побачите щось незвичайне;)) pic.twitter.com/5FpiZkRksZ - Скажені Оскар (@ magnat01755790) 26 травня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ДНР" запанікували через успіхи ЗСУ.