"Вам терміново потрібно зняти пристріт": в Україні активізувалися шахраї "з даром"

В Україні під виглядом ясновидців і ворожок працюють шахраї. Вони користуються довірливістю жертв і виманюють у них грошові заощадження, цінності й прикраси.

До того ж під вплив аферистів потрапляють як літні люди, так і молоді й успішні. А "заробіток" таких шахраїв може сягати навіть декількох мільйонів гривень. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Зняла сережки і віддала

Поліція Дніпропетровської області повідомила, що затримала двох жінок-ясновидиць, які зуміли виманити у 67-річної пенсіонерки 70 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів. Як кажуть у пресслужбі поліції області, до літньої жінки ясновидці підійшли на вулиці. Вони запропонували вилікувати її сім'ю. Чомусь пенсіонерка повірила їм, разом вони підійшли до під'їзду її будинку, і жінка винесла всі свої заощадження.

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Через деякий час після їхнього відходу пенсіонерка отямилася і зрозуміла, що її обдурили, тоді вона звернулася до поліції.

Ворожки і ясновидці пожвавилися і в Києві. Так, на вулиці дві ворожки причепилися до молодого чоловіка і запропонували передбачити йому долю. Хлопець віддав їм 650 гривень, після чого шахрайки просто зникли. Але їх змогла затримати поліція.

Ворожки виманили у молодика 650 грн Нацполіція

Шахрайки були затримані поліцією Нацполіція

Своїх жертв ясновидці чекають і на зупинках транспорту. "Моя мама стояла на зупинці в Солом'янському районі. До неї підійшла літня жінка ромської зовнішності. Я навіть не розумію, чому мама стала її слухати. Та повідомила, що найближчим часом із донькою і внуком щось трапиться. Звідки вона знала, що у мами є донька і внук, може, бачила нас разом? Але мама чомусь сильно рознервувалася. Вона зняла свої золоті сережки і каблучку й віддала цій ясновидиці. Добре, що поряд стояв чоловік і втрутився, став кричати, що ви робите, вас же обманюють. Тільки за допомогою нього і перехожих удалось відібрати у шахрайки цінності, а вона ще всіх проклинала там", — розповідає киянка Зоя Овсієнко.

Купила їй автомобіль і оплатила відпустку

Часто на гачок до різних ворожок і ясновидиць потрапляють і заможні люди. Так, одна керівниця великої компанії в Харкові протягом року витрачала гроші на псевдоясновидицю. Та одного разу підсіла до неї в ресторані. Слово за слово і незнайома жінка раптом повідомила бізнесменші, що найближчим часом її компанію чекає успіх.

"Господиня тоді уклала комерційний договір, і дуже переживала, побоюючись, що може прогоріти. Але все пройшло добре. І вона зателефонувала цій ясновидиці, подякувала їй. І почала з нею постійно радитися. Ми дивувалися, ця жінка приходила в офіс, сиділа у начальниці мало не годинами в кабінеті, щось там їй ворожила. Пізніше ми дізналися, що начальниця навіть купила ворожці автомобіль, влаштувала на роботу її сина, оплачувала їй відпочинок", — розповідає одна із працівниць компанії.

Бізнесмени часто радяться з ворожками і ясновидицями ЖЖ

Але все зруйнувалося в один день. Ворожка знайшла бізнесменці нареченого за кордоном, з якими та листувалася, потім телефонувала. "Чоловік говорив, що живе в Америці, але часто буває в Європі, все збирався зустрітися з нашою господинею, але справи не давали. І якось навіть зібрався в Україну, але начальниця полетіла у відпустку і вони не змогли побачитися. Однак обман розкрився. Господиня запідозрила щось недобре і попросила наших ITішників пробити адресу, з якого виходив на зв'язок закордонний наречений. Виявилося, він перебував в Україні. Ворожку з ганьбою вигнали, а за автомобіль вони тепер судяться", — каже працівниця.

Але нинішні служительки окультних наук обводять навколо пальця клієнтів навіть на відстані. У мережі повно пропозицій від ворожок і ясновидців, готових допомогти вам по телефону чи скайпу.

Ворожки і ясновидці готові попрацювати з вами навіть на відстані

"Якось до мене в соцмережах "постукала" одна ясновидиця. Вона сказала, що в найближчому майбутньому мене можуть чекати неприємності. Я саме збиралася заміж. Вона натякала, що наречений мене може обдурити. Тож я стала з нею радитися. Якось втратила ключі від автомобіля, і вона підказала, де їх знайти в квартирі. Коли захворіла мама, вона була першою, хто мені про це сказав. Словом, я їй вірила і постійно платила гроші", — розповідає жителька Полтавської області Оксана Левчук.

Але якось раз дівчина побачила фото ясновидиці в інший соцмережі, і виявилося, що це зовсім інша жінка. "Вона просто скористалася чужим фото. І я зрозуміла, що насправді вона занадто багато про мене знала. І як чоловіка звати, і приблизно чим він займається, і про хворобу мами теж було дивно. Припинила з нею спілкуватися, мені здалося, що хтось із моїх знайомих просто виманює у мене гроші", — вважає Оксана.

Позолотила ручку на п'ять мільйонів гривень

В березні цього року у Вінниці ворожка виманила в жінки коштовності та гроші. Просто на вулиці вона підійшла до 37-річній жінки й повідомила, що у її доньки проблеми зі здоров'ям. Насправді, це так і було. Потім ворожка повідомила, що може зняти пристріт, треба сходити до магазину, купити яйця і воду.

Потім вона прочитала молитву, розбила яйце і в ньому виявилися якісь шматочки. Ворожка заявила, мовляв, це означає, що навроки навели на всі родинні прикраси. З них терміново треба зняти чорні чари.

Ворожка Фатіма обдурила жертву на п'ять мільйонів гривень ТСН

Жінка кинулася додому і винесла коштовності чоловіка, доньки й свої, а також всі гроші. У загальній сумі на п'ять мільйонів гривень. З усім цим добром ворожка пішла нібито знімати пристріт, і не повернулася. Тоді жінка зрозуміла, що її обдурили, і звернулася до поліції.

Ворожку затримали через тиждень у Києві. Грошей і коштовностей у неї не було. Натомість у неї вилучили норкову шубу, багато брендових речей і чеки на дорогі покупки.

Уміють впливати психологічно

Психолог Вікторія Хоменко пояснює, що часто такі шахраї володіють деякими навичками психологічного впливу.

"Я не знаю, чи володіють вони гіпнозом насправді. Але вони вміють знаходити підхід до людини. Спочатку питають час або як пройти кудись. А потім раптово повідомляють вам, що у вас чи ваших рідних — серйозні проблеми зі здоров'ям. Або вас наврочили і ви можете померти. Вони завжди дивляться в очі, переконують, кажуть емоційно. І людина здається, втрачається, далі її легко обвести навколо пальця. Ось якби ці люди замість того, щоб розгубитися, почали б ставити їм питання, уточнювати, говорити, мовляв, у мене не донька, а син. Тоді вони б одразу зрозуміли, що перед ними шахрай. Тому в подібних ситуаціях: або одразу йдіть, або запитуйте щось, тягніть час, кажіть, що грошей немає. Вони самі від вас відстануть. Всі їхні погрози, що якщо не заплатиш, то зараз тебе розіб'є параліч — це дурниці", — говорить Хоменко.

Крім того, юристи радять частіше говорити зі своїми літніми родичами, пояснювати їм, що не слід розмовляти на вулиці з незнайомими людьми, не варто відкривати двері й поготів комусь віддавати гроші.

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