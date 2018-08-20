Что-то меня зацепило писание "про вкусный советский пломбир" от одного человека, который на момент смерти СССР еще в школу не пошел. Явно с чужих слов пишет, не зная темы. Я чуть постарше буду, 20 лет "совстажа", так вот вам "про пломбир": честно говоря, пломбир я в детстве видел и даже пару раз в г.Горьком покупал. Чисто случайно попадал в продажу, видимо, потому что чаще всего горьковскую молочку и колбасные изделия я видел в Москве. Должен сказать, что так себе пломбир, с нынешним если сравнить, кстати. Он только по нашей тогдашней нищете и несытости был "вкусный".

Ну а в 99,5% случаев мороженое было (если было) еще в несколько раз хуже: либо "фруктовое" (замороженный водянистый кисель на крахмале), либо "молочное" (такой же крошащийся и скрипящий крахмалом на зубах замороженный кисель, но белого цвета с привкусом молока). 10 копеек, да. В масштабе цен не дешевле сегодняшнего недорогого - но вы, молодые люди, даже не представляете(!) насколько хуже. Такого мусора, как "советское мороженое" сегодня не делают, потому что продать нельзя будет ни за какие деньги. А тогда у нас выбора не было, "жри что дают".

...вам даже про пломбир наврали с три короба. Представляете, как "топящие за СССР" вам врут в вещах более серьезных? Поверьте, вы себе этого даже представить не можете.