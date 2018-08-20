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Ілля Вайцман
Ілля Вайцман
IT-security officerВсі статті автора

Вам про "советский пломбир" наврали с три короба

4.3тЧитати новину російською

Что-то меня зацепило писание "про вкусный советский пломбир" от одного человека, который на момент смерти СССР еще в школу не пошел. Явно с чужих слов пишет, не зная темы. Я чуть постарше буду, 20 лет "совстажа", так вот вам "про пломбир": честно говоря, пломбир я в детстве видел и даже пару раз в г.Горьком покупал. Чисто случайно попадал в продажу, видимо, потому что чаще всего горьковскую молочку и колбасные изделия я видел в Москве. Должен сказать, что так себе пломбир, с нынешним если сравнить, кстати. Он только по нашей тогдашней нищете и несытости был "вкусный".

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Ну а в 99,5% случаев мороженое было (если было) еще в несколько раз хуже: либо "фруктовое" (замороженный водянистый кисель на крахмале), либо "молочное" (такой же крошащийся и скрипящий крахмалом на зубах замороженный кисель, но белого цвета с привкусом молока). 10 копеек, да. В масштабе цен не дешевле сегодняшнего недорогого - но вы, молодые люди, даже не представляете(!) насколько хуже. Такого мусора, как "советское мороженое" сегодня не делают, потому что продать нельзя будет ни за какие деньги. А тогда у нас выбора не было, "жри что дают".

...вам даже про пломбир наврали с три короба. Представляете, как "топящие за СССР" вам врут в вещах более серьезных? Поверьте, вы себе этого даже представить не можете.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Ілля ВайцманІлля Вайцман
Місце
Росія
Об'єкт
СРСР
Джерело
Джерело:Facebook Ильи Вайцмана
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Комментарии на сайте не модерированы
Парфенов Иван
Парфенов Иван
Рассказывают про "пломбир" и колбасу по 2.20 только дебилы, я жил в Венгрии и в 80-х там было мороженное и продукты не сравнимые с помоями СССР....есть с чем сравнить.
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Лектор Доктор
Лектор Доктор
Парфенов Иван, че тут рассказывать - берешь ГОСТ, сам делаешь и убеждаешься
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Kostanzhi Valentin
Kostanzhi Valentin
Зря автор старается, в мокшанском залесье, что при совке жрали дерьмо,так продолжают его жрать и сейчас.Им просто сравнивать не с чем, главное, чтоб лопата в хлебало помещалась.Нашел, о чем рассказывать тонким ценителям пареной репы)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Совки еще забывают сказать, что пломбир - чисто штатовское моржо, и делали его в Совке на штатовском оборудовании по штатовскому рецепту. Кацапы, мороженку дать полизать？
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Лектор Доктор
Лектор Доктор
UaDonetsk Umka, здесь, ты возможно поумнеешь (хотя вряд ли) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80
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Лектор Доктор
Лектор Доктор
UaDonetsk Umka, Пломбир, долбоеб придумали во Франции во времена Наполена третьего. Совковая делегация попробовала магазинное мороженое действительно в США и тогда было принято решение развивать свое производство мороженого. Это было 100 лет назад, долбоеб. Никакого сложного оборудования для производства мороженого не нужно
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