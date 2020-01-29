"Вам не здається, що ви нахабна?" У Житомирі спалахнув скандал у маршрутці з ветеранкою АТО

У Житомирі водій маршрутки зганьбився спробою відмовити у пільговому проїзді ветеранці війни на Донбасі Асі Оброткіній.

Про інцидент вона сама розповіла на особистій сторінці у Facebook. За словами захисниці, 24 січня вона купила квиток до Києва на Центральному автовокзалі Житомира за посвідченням учасника бойових дій і показала його водієві.

"А він мені каже: "У мене немає місць. Треба приходити раніше! Мені що, когось виганяти?". Я відповідаю стримано і досить спокійно: "Вибачте, але це не мої проблеми. У мене квиток на цей рейс, тож я ним і повинна їхати". Водій заходить в салон і голосно каже людям: "Хтось один виходьте, бо у нас тут один учасник" (зрозуміло, я думаю, в якому контексті)", – розповіла ветеранка.

Водій-хам Facebook Асі Оброткіної

За словами Оброткіної, водій змінив тон тільки після того, як вона пригрозила викликати поліцію для встановлення правопорушення. Почувши це, маршрутник погодився пустити жінку в автобус без залучення правоохоронних органів.

"Я сіла в автобус, де молода жінка мені сказала: "Вам не здається, що ви нахабна?! Учасниця вона, аякже!". Я вихована людина і намагаюся не звертати уваги на недостатньо вдячних людей. Мені досить знати про себе те, ким я є насправді. І люди, які мене оточують, теж знають правду", – написала захисниця України.

Крім того, вона закликала інших ветеранів відстоювати свої права, а цивільних людей – поважати тих, хто дарує їм мир і спокій.

Ветеран Ася Оброткіна Facebook Асі Оброткіної

Однак на цьому інциденті скандал не вичерпався. Оскільки наступного дня, 25 січня, Оброткіна поверталася назад із Києва до Житомира. Вона знову придбала квиток за УБД на столичній автостанції Дачній.

"Підходжу до автобусу, і здогадайтеся, хто там?! Той самий вчорашній водій-герой! Навмисне починає мене стібати: "Що, ви сьогодні вже не спізнилися?! Мені сьогодні висаджувати нікого не доведеться?!". Я показую посвідчення і квиток і прошу відчинити автобус. Мовчки! А він продовжує мені вслід: "Щоб ви знали, ми маємо право взагалі АТОвців не возити! Нам немає компенсації за вас!" – розповіла ветеранка про хамський тон водія.

Почувши такі претензії, жінка не стрималася і відповіла йому в подібній манері, нагадавши про те, що люди на війні жертвують собою заради таких, як він.

"Я не витримую і кажу у відповідь: "Мені за те, що ви сидите керуєте автобусом, а я тягала на собі хлопців, за п'ять років війни теж ніхто нічого не відшкодував. І схоже, що тільки моєї війни. Я зараз викликаю поліцію і вам чітко пояснять права учасників бойових дій, а не АТОвців, і те, як ви повинні нас перевозити відповідно до законодавства України", – згадала Оброткіна свій діалог із водієм-хамом.

Після цього жінка все ж сіла в автобус, але не змогла змиритися з образою через байдужість до тих, хто бореться за незалежність України від Росії на Донбасі.

"З шаленим гнівом і болем всередині почала думати: "Чи дійсно війна тільки для мене... Для таких, як я, і волонтерів? Чи наші досягнення дійсно залишилися там, на сході, а тут ми всі "обнулились"? Немає ні слів, ні емоцій, ні стільки сліз, щоб пояснити, наскільки це боляче!!! Українці, владо, перестаньте нас цькувати за те, що ми користуємося пільгами, які заробили!" – поділилася ветеранка криком душі.

У коментарях під її постами люди висловили свою підтримку захисникам, а також засудили тих, хто дозволяє собі їх принижувати.

"Їм потрібно не людей возити, а під кулями і снарядами хоча б одну добу побути. А потім би говорили, а ще гірше відмовляли у перевезенні", "Мені неймовірно соромно за таких дятлів, вибачте нас усіх! Ми в безмежному боргу перед вами!", "Він не вперше був помічений у подібних скандалах! Житомирські! Чи не час бесіду провести?" – обурюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

українська волонтерка-парамедикиня Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

Він погодився висадити Чорногуз та її подругу, аеророзвідницю Настю Конфедерат, посеред дороги, "щоб далі дивитися у спокої російське кіно". Пасажири при цьому не заступилися за дівчат, а одна жінка взагалі обізвала їх "убивцями".

Чорногуз поверталася з похорону свого хлопця, воїна ЗСУ Миколи Сорочука, якого вбили терористи на Донбасі.

Компанія-перевізниця Winew відреагувала на скандал із водієм, який висадив з автобуса волонтерок, і вибачилася за інцидент.

Пізніше стало відомо, що екіпаж рейсу, де трапився скандал із волонтерками, звільнили з роботи.

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