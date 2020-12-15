'Не соромно, безсмертні ви наші?' Голубовська потужно звернулася до нардепів перед ухваленням бюджету

Провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська закликала нардепів не голосувати за Держбюджет-2021. За її словами, він не допоможе змінити тарифи на медицину і в результаті виплат за "ковідним" пакетом вистачить тільки на перший квартал.

Медикиня зазначила, що проєкт бюджету знову передбачає фінансування медицини за залишковим принципом, через це українські лікарі залишаться із зарплатою, яка буде прирівняна до виплат із безробіття. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Голубовська підкреслила, що на протидію інфекційних хвороб у бюджеті на наступний рік передбачено виділення менше коштів, ніж у 2020-му. Тоді як на існування стаціонарів інфекційних лікарень у режимі "готовності" в ньому грошей взагалі немає.

"Вам не соромно, народні обранці? Мені соромно про це навіть писати. Цей бюджет не дозволить змінити тарифи, які не відповідають реальним цифрам... Пройде ця пандемія, яка врятувала нашу службу від знищення такою страшною ціною, і знову все повернеться на свої місця – велика частина інфекційних стаціонарів не виживе. Природно, разом із інфекціоністами. І це – в країні хронічних епідемій. А зараз ще і світових пандемій. Замість того, щоб зробити висновки, знову ті ж улюблені граблі, але ж і виїхати-то нікуди, панове", – обурилася лікарка-інфекціоністка.

Вона також звернула увагу на те, що в Держбюджеті-2021 вдвічі знизили фінансування на інтернатуру. Медикиня назвала це сучасною тактикою "видавлювання фахівців із країни".

"Дуже успішна, маю зауважити, 80% випускників себе тут не бачать, або не бачать себе у клінічній медицині. Хто вас лікувати-то буде, безсмертні ви наші?" – іронічно звернулася Голубовська до парламентарів.

Також додала, що передбачені майже 4% ВВП на медицину є порушенням закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (в ньому уряд заклав 5% ВВП).

"Це той самий закон нібито про "реформи охорони здоров'я", а насправді – про гроші, куди вони йдуть і за ким... Інтересів хворих там немає і близько", – уточнила лікарка.

Вона підкреслила, що сьогодні пріоритетом для МОЗ залишається забезпечення медпрацівників гідними зарплатами. Але автори Держбюджету, за її словами, іншої думки.

"Невже цілодобова робота, від якості якої залежить ваше життя, що вимагає повної самовіддачі, що супроводжується емоційним вигорянням і ненормованим робочим днем повинна так оплачуватися державою? Невже лікарська спеціальність – найбільш непотрібний вам атрибут існування країни? Перегляньте бюджет, панове присяжні, будь ласка. Будьте людьми. Інакше буде біда..." – підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, що Верховна Рада взялася за розгляд Державного бюджету на 2021 рік на засіданні у вівторок, 15 грудня.

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