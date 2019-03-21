"Ґвалтівник звинуватив жертву": Соколова висміяла вимагання Росією грошей за Крим

Вимога Росії виплатити їй компенсацію за українську "окупацію" Криму нагадує звинувачення ґвалтівником жертви в тому, що під час зґвалтування вона була не нафарбована.

Таку паралель провела українська журналістка Яніна Соколова у своєму шоу "Вечір із Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нарешті сталося! До міжнародних судів готується позов про репарації Криму за час анексії. Оце так поворот! Щойно ґвалтівник звинуватив жертву в тому, що під час зґвалтування вона була не нафарбована. Це сильно! І, як зазвичай, найбільшу наругу Україна здійснила над дітьми", — сказала вона, показавши фрагмент пропагандистських російських новин.

У ньому окупанти скаржаться на те, що відновлення дитячого табору "Артек" після України нібито коштувало їм кілька мільярдів рублів. На підтвердження своїх слів вони показують порівняльні фото 2014 і 2016 років, між якими практично не видно різниці за винятком дрібних деталей інтер'єру і косметичного ремонту.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Тільки чому ж ви соромитеся? Чому так скромно, "кілька", якщо на це було витрачено понад 11 мільярдів? І вони пішли на фарбування корту, нові штори, ліжка, дивани і альпійські гірки. А тепер давайте порахуємо, 11 млрд, валюта — рублі. Це 4,5 млрд гривень. Якщо вартість квадратного метра поліуретану — в середньому 800 грн, то тенісний корт можна покрити у 26 693 шари. А це — друга Ай-Петрі. Думаю, після освоєння цих коштів за Роттенбергом (друг Володимира Путіна. — Ред.) тепер ходить його двійник з кокаїну. До цього ходив золотий, але він сильно застрягав у носі", — із сарказмом зазначила Соколова.

Повертаючись до теми компенсацій за Крим, які Росія розраховує отримати від України, вона нагадала агресору, що його мрія нездійсненна. Адже Крим не визнає російським жодна міжнародна організація, включаючи ООН.

Анексія Криму "Радіо Свобода"

"Крім Абхазії. Ну, ви можете, звісно, подати до Міжнародного абхазького суду, виграти його і поїсти шашликів. Але гроші як повернути? А я знаю як. І можу вам підказати, хто конкретно займався безладною господарською діяльністю. Володимир Константинов, Сергій Аксьонов, Вадим Колесніченко. Але це занадто дрібно. З цих хлопців нічого крім дірявих в'єтнамок і простроченої присяги не візьмеш", — каже Соколова.

Тому вона порадила окупантам звертатися щодо репарацій до тих, хто очолював недолугу політику у Криму — екс-президента-втікача України Віктора Януковича і його прем'єр-міністра Миколи Азарова.

"Пане Володін, всі відповідальні за безладне господарювання у Криму — у ваших руках. Не треба навіть подавати до міжнародних судів. Все чудово вирішиться у Ростовському", — підсумувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в РФ запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Пізніше у Кремлі відступили щодо компенсації за Крим.

Також мережа висміяла план Росії забрати в України гроші за Крим.

Цимбалюк зазначив, що претензії Росії отримати компенсацію за Крим можуть обернутися для неї втратою територій.

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