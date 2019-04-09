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"Валіза – вокзал – п*раша": Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

1.5тЧитати матеріал російською

У Національному корпусі запропонували путінському мільярдерові Павлу Фуксу і головному фігуранту скандалу в оборонному комплексі України Олегу Гладковському повернутися в Росію.

Подібна вимога прозвучала в рамках акції протесту, яка пройшла в Києві 9 квітня. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Мітингувальники прийшли під будівлю МВС із валізами, на яких розмістили написи "Фукс – валіза – вокзал – п*раша" і "Гладковський – валіза – вокзал – п*араша".

Для фігурантів гучних корупційних скандалів зажадали вищої міри покарання, а також конфіскації майна.

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Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

bykvu.com

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

bykvu.com

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

bykvu.com

Відзначимо, ім'я Фукса вже не раз звучало в скандалах про розкрадання з бюджету України. Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим прославився одіозний мільярдер:

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Особи
Павло ФуксОлег Гладковський
Місце
Україна
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Савченко Александр
Савченко Александр
Вислоухие, вы полные идиоты... Украинский Суд присудил вернуть долги "Киевметрополитену" ! Государственная Компания "Надра Украины", которая подчиняется непосредственно Кабмину, в лице Гройсмана, "подарила" ! И никто это в Кабмине не оспорил ?! Значит передали по закону ! И последнее : " Фукса подозревают ..." И шо ?! Есть доказательства - сажайте в тюрьму ! Нет - пошли в дупу !
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