"Валіза – вокзал – п*раша": Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

У Національному корпусі запропонували путінському мільярдерові Павлу Фуксу і головному фігуранту скандалу в оборонному комплексі України Олегу Гладковському повернутися в Росію.

Подібна вимога прозвучала в рамках акції протесту, яка пройшла в Києві 9 квітня. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Мітингувальники прийшли під будівлю МВС із валізами, на яких розмістили написи "Фукс – валіза – вокзал – п*раша" і "Гладковський – валіза – вокзал – п*араша".

Для фігурантів гучних корупційних скандалів зажадали вищої міри покарання, а також конфіскації майна.

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію bykvu.com

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію bykvu.com

Фуксу і Гладковському запропонували повернутися в Росію bykvu.com

Відзначимо, ім'я Фукса вже не раз звучало в скандалах про розкрадання з бюджету України. Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим прославився одіозний мільярдер:

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.

Фукса підозрюють в прикритті схем з відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з України.

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