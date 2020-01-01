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2 січня • оновлено в 02:47
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"Вали додому, там добре": у Криму обурилися наслідками окупації

1.8т
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Житель Сімферопольського району в анексованому Криму Костянтин Захаров поскаржився на життя на півострові.

Відповідний пост він опублікував у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте", скрін якого в своєму Twitter розмістила блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

Так, кримчанин написав, що проживає в кримському селі, яке розташоване за 300 м від Ялтинської траси, уже п'ять років, але за цей час ніколи не бачив у ньому чиновників.

Стан доріг у Криму

Стан доріг у Криму

Twitter Roksolana Today & Крим25%

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"Доріг немає, газу немає, води немає, сміття не забирають. Навіть запрошення на улюблені владою вибори жодного разу не приносили. Ось як по такій дорозі випливати?" – обурився Захаров.

У свою чергу блогерка задалася питанням, навіщо йому було переїжджати з Росії і ще жити в таких умовах цілих п'ять років.

"Воно, звичайно, не добре – гавань-то багата! Але ключове тут – "п'ять років" не сиділося в Челябінську? А там напевно райський рай... вали додому, там добре", – із сарказмом написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на робочих, які приїхали з-за кордону і які пристають до місцевих жителів. Жителі зізналися, що змушені жити в страху.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Тег
Крим
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Крым был оккупирован до 2014 года. Теперь он дома.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Чистяков Шурик, дрочишь? сочувствую. мокши в домах крымских татар... забавный дом. только почему цены стали вдруг больше московских?
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