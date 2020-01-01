"Вали додому, там добре": у Криму обурилися наслідками окупації

Житель Сімферопольського району в анексованому Криму Костянтин Захаров поскаржився на життя на півострові.

Відповідний пост він опублікував у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте", скрін якого в своєму Twitter розмістила блогерка RoksolanaToday&Крим25%.

Так, кримчанин написав, що проживає в кримському селі, яке розташоване за 300 м від Ялтинської траси, уже п'ять років, але за цей час ніколи не бачив у ньому чиновників.

Стан доріг у Криму Twitter Roksolana Today & Крим25%

"Доріг немає, газу немає, води немає, сміття не забирають. Навіть запрошення на улюблені владою вибори жодного разу не приносили. Ось як по такій дорозі випливати?" – обурився Захаров.

У свою чергу блогерка задалася питанням, навіщо йому було переїжджати з Росії і ще жити в таких умовах цілих п'ять років.

"Воно, звичайно, не добре – гавань-то багата! Але ключове тут – "п'ять років" не сиділося в Челябінську? А там напевно райський рай... вали додому, там добре", – із сарказмом написала вона.

Воно, звичайно, не добре-гавань то багата

Але ключівое тут "п'ять років"

не сиділося в Челябінську?

а там напевно райський рай ...

вали додому, там добре pic.twitter.com/zIs8VORiZm - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) January 1, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на робочих, які приїхали з-за кордону і які пристають до місцевих жителів. Жителі зізналися, що змушені жити в страху.

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