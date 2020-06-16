Валентина Терешкова: як дівчинка з села стала першою жінкою-космонавтом і символом СРСР

Рівно 57 років тому, 16 червня 1963 року, Валентина Терешкова здійснила політ у космос на космічному кораблі "Восток-6", ставши першою в світі жінкою-космонавтом.

Про те, як народилася ідея відправити в космос жінку, чому нею стала саме Терешкова та як проходив знаковий політ, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Валентина Терешкова

Кому належала ідея відправити жінку в космос

Після перших успішних польотів у космос голова Ради головних конструкторів СРСР Сергій Корольов запропонував ідею запустити в космос жінку-космонавта.

На початку 1962 року стартував відбір кандидатур для цієї місії. Орієнтувалися за такими критеріями: парашутистка, вік до 30 років, зріст до 170 см, вага до 70 кг. Із сотень претенденток вибрали п'ятьох: Жанна Йоркіна, Тетяна Кузнєцова, Валентина Пономарьова, Ірина Соловйова та Валентина Терешкова.

Одразу після прийняття в загін космонавтів Терешкову разом з іншими дівчатами призвали на строкову військову службу у званні рядових.

Валентина Терешкова на трибуні Мавзолею 22 червня 1963 року

Валентина Терешкова: дівчинка з села, що втратила батька

Валентина Терешкова народилася 6 березня 1937 року в селі Велике Масленникове Ярославської області Росії. Її батьки були вихідцями з Білорусі; батько зник безвісти на радянсько-фінській війні, коли Валентині було два роки.

Після семи класів, щоб допомогти родині, Терешкова пішла працювати на завод, вчилася у вечірній школі. У юності майбутня космонавтка захоплювалася грою на домрі, а з 1959 року займалася парашутним спортом (здійснила 163 стрибки).

Валентина Терешкова. Марка СРСР, 1969 рік

Чому саме Терешкова пройшла відбір

У листопаді 1962 року Валентина Терешкова на "відмінно" склала випускні іспити із загальнокосмічної підготовки.

При виборі претендентки, крім успішного проходження підготовки, важливими були й політичні моменти. Так, Терешкова була з робітників, тоді як, наприклад її конкурентки Пономарьова і Соловйова – із службовців. Також зіграло роль те, що батько Терешкової загинув під час радянсько-фінської війни (коли після польоту Терешкову запитали, чим СРСР може її віддячити за службу, вона попросила знайти місце загибелі її батька).

Крім того, керівництво враховувало здатність кандидаток вести активну громадську роботу: зустрічатися з народом, їздити світом з виступами, вихваляючи переваги радянського ладу.

Саме з цих міркувань Терешкову було призначено головним кандидатом на політ. При цьому за результатами медичного обстеження та теоретичної підготовки вона отримала останнє місце.

Юрій Гагарін та Валентина Терешкова

Як проходив політ Терешкової

Перший політ жінки в космос відбувся 16 червня 1963 року на космічному кораблі "Восток-6". Політ тривав дві доби 22 години 50 хвилин. Старт відбувся на Байконурі.

Одночасно на орбіті перебував космічний корабель "Восток-5", який пілотував космонавт Валерій Биковський. Під час першого обороту, коли "Восток-6" пройшов у п'яти кілометрах від "Востока-5" – максимально близько – між кораблями було встановлено прямий радіозв'язок.

Політ Терешкова перенесла досить важко. Доктор медичних наук В. Яздовський, який відповідав за медичне забезпечення космічної програми, згадував: "Терешкова переговори з наземними станціями вела мляво. Вона різко обмежила свої рухи. Сиділа майже не рухаючись. У неї були явні ознаки погіршення стану здоров'я вегетативного характеру".

Валентина Терешкова на тренуванні, 1963 рік

Саме з цієї причини наступний політ жінки в космос відбувся лише через 19 років.

З 16 червня 1963 року народження, відразу після польоту, Валентина Терешкова стала інструктором-космонавтом 1-го загону і перебувала на цій посаді до 14 березня 1966 року.

Після польоту вона й далі проходила підготовку в загоні космонавтів, але більшу частину часу стала віддавати громадській роботі.

Терешкова-політик

Як відомо, 2014 року Валентина Терешкова як депутат Держдуми Росії проголосувала за анексію Криму.

А в березні 2020 року вона запропонувала прибрати обмеження щодо кількості президентських термінів у Конституції Росії та обнулити їх після прийняття поправок.

Володимир Путін та Валентина Терешкова

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