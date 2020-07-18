Першу вакцину від коронавірусу дадуть не всім: імунологиня озвучила прогноз

Вакцина від коронавірусу може з'явитися на початку 2021 року, але її масове застосування можна очікувати лише за рік.

Такий прогноз в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL озвучила завідуюча кафедрою дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти, професорка, докториня медичних наук Алла Волоха. "На початку року вона може з'явитися в тих країнах, які її розробляють. Для інших країн це може бути вже пізніше. Реально – за через рік, не раніше", – сказала вона.

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На думку лікарки, на перших порах кількість вакцини буде обмежено, і прищеплювати будуть тільки певні групи людей з групи ризику. Зокрема, медичних працівників, які найчастіше контактують з хворими на коронавірус.

У той же час, за оцінками імунологині, вже за рік вакцина від коронавірусу може бути загальнодоступною.

Повну версію інтерв'ю з Аллою Волохою скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що за оптимістичного сценарію дієва вакцина від COVID-19 може з'явитися в світі і Україні в березні 2021 року.