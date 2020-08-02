Коли в Україні може з'явитися вакцина від COVID-19: віцепрем'єрка прояснила ситуацію

Україна не буде останньою країною в черзі на отримання вакцини від коронавірусу.

Про це в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина. "Є розуміння того, що ми не будемо останніми в черзі. Ми вже задекларували своє бажання", – повідомила вона.

"Для президента це пріоритет. Я і ще кілька членів уряду отримали доручення пріоритезувати це питання. І фактично цим ми і займаємося", – додала віцепрем'єрка.

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Топ-чиновниця також розповіла, що у вересні поточного року уряд планує розпочати консультації з Європейською комісією на тему приєднання України до системи медичних закупівель.

Відповідаючи на запитання, чи може вакцина від коронавірусу бути виготовлена в Україні, Стефанішина визнала, що в країні відсутні необхідні потужності. У той же час вона підкреслила, що Україна має в своєму розпорядженні "досить серйозні потужності" для інтеграції "в ланцюжки виробництва і поставки" такої вакцини.

У цьому контексті віцепрем'єрка повідомила, що в даний час уряд "у всіх діалогах, у всіх процесах", що стосуються цієї теми.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть купити вакцину проти COVID-19, коли препарат буде виготовлений і пройде всі необхідні клінічні випробування.