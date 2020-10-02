Вакцину від COVID-19 у 2020-му не розроблять, російську не порекомендую навіть ворогу, – ізраїльський інфекціоніст

Ефективну вакцину проти COVID-19 у 2020 році очікувати не варто.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Гордон" висловив провідний інфекціоніст Першого медичного центру Тель-Авіва доктор Євген Качман. На запитання, чи варто чекати вакцину найближчим часом, ізраїльський лікар відповів: "Думаю, точно не цього року".

На його думку, в такий термін вакцину не розроблять ні Ізраїль, ні США.

"Якийсь ажіотаж довкола цієї теми у США пов'язаний із президентськими виборами. Якщо до листопада там заявлять про нову вакцину, це, без сумніву, буде фейк", – вважає експерт.

За словами Качмана, це неможливо технічно та науково. Водночас у світі зараз близько 200 вакцин на різних стадіях випробування. 24 із них – на останній фазі, їх досліджують на добровольцях.

"Кілька компаній дійшли до потрібних рівнів охоплення й вакцинували приблизно по 25 тис. осіб. Деякі вакцини потрібно давати двічі. Отже, ще потрібен час. І цей час не може бути один місяць", – сказав лікар.

"Тільки в Росії можуть на 38 добровольцях 42 дні випробовувати вакцину та заявити про успіх. Це смішно!" – додав він.

Як сказав Качман, це не означає, що російська вакцина погана, "але й не означає, що вона гарна".

"Може, через рік ми дізнаємося, що вона цілком нічого. Але зараз я не порекомендую її навіть своєму ворогові. Не впевнений, що таке щеплення безпечне й ефективне", – зазначив експерт.

Доктор Євген Качман. Гордон

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