Вакцинація від небезпечних інфекційних хвороб в Україні має відбуватися коштом держави.

Саме з таким гаслом народна депутатка Ірина Верещук звернулась до підписників на своїй сторінці у Facebook.

Вона нагадала читачам про жахливі епідемії XX сторіччя, що забрали мільйони людських життів: "Іспанський грип на початку XX століття (до 50 млн померлих); азійський грип кінця 50-х років (до 1 млн померлих); гонконгський грип кінця 60-х (до 4 млн померлих); свинячий грип кінця нульових (до пів мільйона померлих); COVID-19 (на сьогодні вже до 1,5 млн померлих). Інфекції завжди будуть поряд із людством. Глобалізація, урбанізація та сучасний соціальний уклад робить інфекції особливо небезпечними.

Сьогодні у порядку денному Верховної Ради – голосування за законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров’я". Тим часом біля Верховної Ради відбулася акція "Здорова нація – вакцинована нація" на підтримку законопроєкту №4142 про систему громадського здоров'я. Водночас поряд пройшла акція противників законопроєкту №4142, яку організувала громадська організація "Вакцинація: Вільний Вибір" під гаслом "За свободу вибору, за здорове суспільство й Україну без медичного примусу. Без законопроєкту 4142"

Верещук зазначила, що пандемія ковіду є нагадуванням того, що насправді громадське здоров’я – це компонента національної безпеки. А загрози громадському здоров’ю можуть бути співставні військовим загрозам. Саме так держава має дивитись на захист громадського здоров’я.

"Скільки б держава не інвестувала в громадське здоров’я, не робити цього буде ще дорожче. А ще, я переконана, що вакцинація від небезпечних інфекцій має бути коштом держави, бо так, зрештою, дешевше для держави", – підсумувала Ірина Верещук.