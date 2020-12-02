Ляшко розкритикував антивакцинаторів і назвав їх одним із найнебезпечніших формувань

Всесвітня організація охорони здоров'я називає рух "антивакцинаторів", що виступають проти щеплень, одним із 10 найбільш небезпечних формувань проти здоров'я.

Про це на сторінці у Facebook повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він зізнався, що мріє про настання того часу, "коли вже не потрібно буде нікого переконувати в захист вакцинації".

За даними ВООЗ, кожну годину в світі 15 дітей помирає від кору. Ще близько 1 500 000 дітей щорічно вмирають від хвороб, які можна попередити за допомогою наявних вакцин.

Як зазначив Ляшко, "ми до сих пір "куримо на вогнищах відьом" із плакатами проти вакцинації".

Він додав, що радикальних антивакцинаторів "переконати вже не зможе ніхто".

"І, на жаль, я не можу просто сказати: "Це л*йно", навіть якщо дійсно так вважаю. А вони можуть. Можуть сказати, що для здоров'я дітей краще перехворіти. Але вони ніколи не визнають, що дуже мало дітей, паралізованих після поліомієліту, вважає, що для їхнього здоров'я необхідно було захворіти", – написав заступник міністра охорони здоров'я.

Ляшко підкреслив, що вакцини рятують життя і захищають від хвороб "ваших дітей, дітей ваших друзів і людей, яких не можна вакцинувати".

"Сьогодні реальність така: вакцини як і раніше є одним із найбезпечніших варіантів профілактики інфекційних хвороб. І пандемія COVID-19 нам ще раз про це нагадала. Вибір за нами, але здоровими хочуть бути всі, чи не так?" – підсумував головний державний санлікар.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів України розширив список лікарських препаратів, необхідних для лікування COVID-19, вакцинами. Вони звільняються від сплати ПДВ і ввізного мита.