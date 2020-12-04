Більшість українців виступили "за" вакцинацію проти коронавірусу – опитування

Більше половини українців планують вакцинуватися проти COVID-19, коли препарат буде доступний у країні.

Про це свідчать результати опитування Liberty Report. Цифри показали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Вона транслювалася на YouTube-каналі Shuster online в п'ятницю, 4 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На запитання відповіли 11 914 осіб. 57,2% відповіли, що будуть вакцинуватися. 42,8% заявили, що не планують.

Дата проведення опитування – 4 грудня.

Додамо, в ефірі програми також розповіли про план вакцинації Великобританії. Там вирішили, що в першу чергу будуть щеплені люди з групи ризику.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Нагадаємо:

Великобританія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech і її американського партнера Pfizer для широкого використання.

Препарат від Pfizer уже почали поширювати в Європі та США, а Італія запланувала масштабну вакцинацію на другу половину січня 2021 року.

Україна отримає до 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX.

Про те, коли вакцина буде доступна в Україні та хто її отримає, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський фармацевтичний гігант Pfizer заявив, що через проблеми в ланцюжку поставок до кінця 2020 року відвантажить тільки 50 мільйонів доз вакцин із раніше заявлених 100 млн.