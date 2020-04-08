Вакцинація БЦЖ знижує смертність від COVID-19: вчені в розгубленості

У країнах, де широко поширена програма вакцинації, в яку входить щеплення БЦЖ (скор. від Бацила Кальмета-Герена), смертність від коронавірусу в 5,8 раза нижча, ніж у тих, які її не використовують.

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Про це, посилаючись на дослідження вчених, повідомляє Daily Mail. Експерти стверджують, що вакцина БЦЖ була винайдена сто років тому і дає імунітет до туберкульозу, але водночас показала свою перевагу і в боротьбі з COVID-19.

"Попередні випробування показали, що люди, які отримали таке щеплення, мають поліпшену імунну систему і здатні краще захищати себе від інфекції. Наприклад, дослідження показало, що корінні американці, які отримали БЦЖ в дитячому віці, могли зберігати захист від туберкульозу до 60 років після вакцинації", – пише видання.

Зазначається, що точний спосіб, яким ця довговічна вакцина допомагає "відбити" інші інфекції, досі невідомий, але, ймовірно, це може відбуватися завдяки посиленню вроджених механізмів імунної системи. Саме ці так звані нецільові ефекти включають посилений захист від респіраторних захворювань і були визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Наприклад, у Великій Британії всім школярам у віці від 10 до 14 років вводили цю вакцину в період із 1953 по 2005 рік. Оскільки рівень захворюваності на туберкульоз знизився, лікарі припинили масову вакцинацію і в 2005 році переключилися на вибірку тільки для найбільш схильних до ризику – дітей із інфікованими родичами.

Тому вчені стверджують, що таке щеплення заряджатиме імунну систему так, щоб вона перебувала в стані підвищеної готовності й могла виявляти і знищувати вірус до того, як він завдасть шкоди організму.

Хоча в дослідженні були враховані фактори, які можуть спотворити результати. Йдеться про багатство нації і відсоток літніх людей у її народонаселенні. Після цього вони порівняли смертність людей на мільйони жителів кожної країни з урахуванням існуючих програм вакцинації БЦЖ.

"Після коригування на економічний статус країни, частки населення похилого віку і вирівнювання траєкторій епідемії у країнах з найбільшим рівнем ураження, інтригуюче спостереження про значний зв'язок між використанням БЦЖ і зниженням смертності, обумовленої COVID-19, залишається помітним", – кажуть вчені зі США.

Зі свого боку експерти Школи громадської охорони здоров'я Bloomberg Джонса Хопкінса об'єднали ці загальнодоступні дані для свого нового аналізу і встановили, що середній рівень смертності від коронавірусу значно варіюється залежнос від економічної класифікації країни.

Зокрема, показник смертності від COVID-19 на мільйон для країн із низьким, середнім і високим доходом становив 0,4, 0,65 і 5,5 відповідно. Вчені вважають "нелогічним" те, що багатші країни мають вищий рівень смертності. Вони також не можуть пояснити, чому це так, але вказують на попередні дослідження, в яких йдеться про те, що смертність від гострих респіраторних захворювань зазвичай вища в умовах низького доходу через безліч соціально-демографічних і економічних факторів ризику. Наприклад, відомо, що COVID-19 небезпечніший для людей старшиз 65 років і цей демографічний показник менш популярний у бідніших країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідуюча лабораторією грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко вважає, що вакцина для профілактики туберкульозу – БЦЖ – не може запобігти поширенню коронавірусу, тому що обидва збудника мають різні структури.

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