Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року? Скільки коштуватиме й коли чекати в Україні

Щонайменше 142 світові фармацевтичні компанії вже почали випробування вакцини від коронавірусу. Однак найбільшого прогресу, тобто виходу препарату на заключний етап, досягли шість розробників, серед яких – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

Учені запевняють: до кінця 2020-го року цілком реально отримати вакцину. Наскільки вона буде захищати від вірусу і як довго організм зможе мати захист – питання поки без відповіді.

OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про підготовку вакцини, її вартість та можливі поставки в Україну.