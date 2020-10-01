Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року? Скільки коштуватиме й коли чекати в Україні
Щонайменше 142 світові фармацевтичні компанії вже почали випробування вакцини від коронавірусу. Однак найбільшого прогресу, тобто виходу препарату на заключний етап, досягли шість розробників, серед яких – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.
Учені запевняють: до кінця 2020-го року цілком реально отримати вакцину. Наскільки вона буде захищати від вірусу і як довго організм зможе мати захист – питання поки без відповіді.
OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про підготовку вакцини, її вартість та можливі поставки в Україну.
Важливо – швидкість роботи над створенням вакцини від коронавірусу вражає. Зазвичай цей процес займає не менше ніж 5-6 років, але через смертельну загрозу інфекції біологи прискорили розроблення в десятки разів. На пошук ефективного препарату провідними країнами світу виділено десятки мільярдів доларів.
Світові потрібно не менше ніж 3-5 млрд доз вакцини, що обійдеться в 75 млдр дол. Весь цикл створення препарату коштує в межах 1,2-8,4 мільярда доларів.
31 розробник вакцини вже перейшов до клінічних випробувань на людях. Шість із них перебувають на завершальному етапі, однак біологи до кінця ще не впевнені, як довго в людини може зберігатися імунітет після щеплення.
У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що готова вакцина з'явиться до кінця 2020-го року. Багато європейських країн вже закуповують мільйонні дози найбільш потенційно успішних препаратів для своїх громадян.
Кілька китайських розробників також зареєстрували свої вакцини. Одна з них, Sinopharm, перебуває на фінальному етапі тестування, провакциновано сотні тисяч людей. Однак у закритому Китаї з комуністичною ідеологією можуть приховувати негативні наслідки. Варто згадати, як китайці до останнього спростовували вірусну загрозу, коли в них почалася епідемія коронавірусу.
Про готову вакцину також заявили в Росії. Однак жодна країна світу не визнала її ефективність хоча б тому, що росіяни "скоротили" етапи дослідження й не представили всіх результатів клінічних випробувань. Це викликало масу критики в західних медиків, мовляв, йдеться про "дипломатичний та політичний прорив", а не про медичний.
Поки немає готового препарату, важко спрогнозувати точну вартість за одну дозу. Потенційні розробники вважають, що краще буде вакцинуватися в два етапи, відповідно курс може коштувати 40-60 дол. Дешевою може бути вакцина англо-шведської компанії AstraZeneca – 2,8 євро, а курс – 6 євро.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко каже, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу в березні 2021 року й забезпечити нею 20% населення.
Американський біолог із розроблення вакцин Костянтин Чумаков вважає, що досі не зрозуміло, як довго після щеплення буде зберігатися імунітет. Про це, за його словами, ми дізнаємося не раніше від 2021-го року.