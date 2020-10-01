Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року? Скільки коштуватиме й коли чекати в Україні

Галина Остаповець
Галина Остаповець
Суспільство
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  • Скільки вакцин від COVID-19 дійшли до фінішу випробування й коли світу представлять готовий препарат

  • Що саме непокоїть світових експертів у новій вакцині

  • Коли реально в Україні почнеться щеплення від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця 2020 року

Щонайменше 142 світові фармацевтичні компанії вже почали випробування вакцини від коронавірусу. Однак найбільшого прогресу, тобто виходу препарату на заключний етап, досягли шість розробників, серед якихAstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.

Учені запевняють: до кінця 2020-го року цілком реально отримати вакцину. Наскільки вона буде захищати від вірусу і як довго організм зможе мати захистпитання поки без відповіді.

OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про підготовку вакцини, її вартість та можливі поставки в Україну.

  • Важливо – швидкість роботи над створенням вакцини від коронавірусу вражає. Зазвичай цей процес займає не менше ніж 5-6 років, але через смертельну загрозу інфекції біологи прискорили розроблення в десятки разів. На пошук ефективного препарату провідними країнами світу виділено десятки мільярдів доларів.

  • Світові потрібно не менше ніж 3-5 млрд доз вакцини, що обійдеться в 75 млдр дол. Весь цикл створення препарату коштує в межах 1,2-8,4 мільярда доларів.

  • 31 розробник вакцини вже перейшов до клінічних випробувань на людях. Шість із них перебувають на завершальному етапі, однак біологи до кінця ще не впевнені, як довго в людини може зберігатися імунітет після щеплення.

  • У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що готова вакцина з'явиться до кінця 2020-го року. Багато європейських країн вже закуповують мільйонні дози найбільш потенційно успішних препаратів для своїх громадян.

  • Кілька китайських розробників також зареєстрували свої вакцини. Одна з них, Sinopharm, перебуває на фінальному етапі тестування, провакциновано сотні тисяч людей. Однак у закритому Китаї з комуністичною ідеологією можуть приховувати негативні наслідки. Варто згадати, як китайці до останнього спростовували вірусну загрозу, коли в них почалася епідемія коронавірусу.

  • Про готову вакцину також заявили в Росії. Однак жодна країна світу не визнала її ефективність хоча б тому, що росіяни "скоротили" етапи дослідження й не представили всіх результатів клінічних випробувань. Це викликало масу критики в західних медиків, мовляв, йдеться про "дипломатичний та політичний прорив", а не про медичний.

  • Поки немає готового препарату, важко спрогнозувати точну вартість за одну дозу. Потенційні розробники вважають, що краще буде вакцинуватися в два етапи, відповідно курс може коштувати 40-60 дол. Дешевою може бути вакцина англо-шведської компанії AstraZeneca – 2,8 євро, а курс – 6 євро.

  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко каже, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу в березні 2021 року й забезпечити нею 20% населення.

  • Американський біолог із розроблення вакцин Костянтин Чумаков вважає, що досі не зрозуміло, як довго після щеплення буде зберігатися імунітет. Про це, за його словами, ми дізнаємося не раніше від 2021-го року.

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