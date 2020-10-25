Вакцина від коронавірусу може з'явитися до кінця 2020 року, – головний інфекціоніст США

Карина Бондаренко Суспільство 16:01, 25.10.2020 Оновлено: 16:01, 25.10.2020

У США вакцина від коронавірусу може з'явитися до кінця 2020 року.

Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи, пише ВВС. За його словами, вона з'явиться в штатах, якщо виявиться безпечною і ефективною.

Перші обмежені дози будуть доставлені людям відповідно до встановлених пріоритетів. Медик додав, що буде потрібно ще кілька місяців 2021 року, перш ніж вакцина стане більш широко доступною.

Він додав, що вакцина не замінить необхідність вжиття заходів громадської охорони здоров'я для захисту людей від вірусу протягом значного часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала новий рекорд за добовим зараженням COVID-19 в світі – за день коронавірус підтвердили у більше 465 тисяч осіб.

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