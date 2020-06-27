Ляшко назвав дату появи вакцини від коронавірусу в Україні

При оптимістичному сценарії дієва вакцина від COVID-19 може з'явитися в світі й Україні в березні 2021 року.

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Про це головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман. Відео було опубліковано на YouTube-каналі журналістки

Наразі, як зазначив Ляшко, йдеться лише про третю фазу клінічних випробувань препарату, коли вакцина може бути досліджена на добровольцях.

"У нас, в Україні, також розглядається можливість проведення третьої клінічної стадії досліджень... Я говорив і буду говорити, що, коли вона буде проходити випробування, я буду одним із перших добровольців", – сказав заступник міністра.

Він підкреслив, що готовий публічно випробувати на собі вакцину, "щоб ніхто не думав, що ми тут робимо якусь, умовно кажучи, масонську змову".

Ляшко назвав вакцину надією на життя без нових суворих карантинних обмежень.

Він додав, що в Україні розробляються також препарати, які зменшують летальність нової хвороби. У країні зареєстровано дослідження чотирьох подібних ліків.

Мінімальний термін виходу вакцини на ринок від початку випробувань, за словами Ляшка, – 18 місяців. В умовах пандемії є надія на скорочення цього терміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Бацман головний санітарний лікар країни також не виключив, що в майбутньому буде балотуватися в президенти України.