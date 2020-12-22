Вакцина не спрацює? Чим небезпечний "британський" штам коронавірусу і як він "ловить" жертв

У Європі паніка через нову мутацію коронавірусу, яку виявили в Британії. Багато країн Європи, серед яких Бельгія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Польща та інші, вже закрили авіа- і залізничне сполучення зі Сполученим Королівством. Ще низка держав готується вжити таких заходів.

Науковці попереджають: новий різновид коронавірусу небезпечний тим, що може набагато швидше проникати в людський організм. Також є побоювання, що нова вакцина, яку зараз упроваджують в Європі й Америці, не спрацює проти цього мутанта.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чим небезпечний новий мутант

Ще тиждень тому закордонні вчені занепокоїли світ своїми публікаціями про те, що у Великобританії з'явився новий мутант коронавірусу. Він легше передається від людини до людини і вразив уже багатьох у різних районах цієї країни.

Хоча мутації виникали й раніше, і зараз їх налічується навіть кілька сотень, саме цей варіант COVID-19 становить собою серйозну загрозу.

У Великій Британії виявили новий різновид коронавірусу

Річ у тім, як повідомляє група науковців у публікації про розшифровку даних нового штаму, що зміни у вірусі зачепили шипоподібний білок – свого роду ключ, за допомогою якого вірус потрапляє в наші клітини.

Також мутація відбулася в найважливішій частині цього шипа – рецептор-зв'язувальному домені. Саме ця частина першою проникає в нашу клітину. Тому він більш небезпечний, ніж усі його попередники. Він удвічі збільшує інфекційність цього вірусу. Це означає, що заражених коронавірусом може стати вдвічі більше. А отже й пацієнтів у стаціонарах значно побільшає.

Також зазначається, що новий різновид вірусу зазнав чимало мутацій за короткий час. А це означає що його властивості можуть серйозно змінитися.

Заражених коронавірусом може стати вдвічі більше

Що думають українські науковці

Старша наукова співробітниця інституту молекулярної біології і генетики НАН України, кандидатка біологічних наук Оксана Півень також говорить про те, що нові зміни у вірусі досить серйозні.

"Дійсно мутація зачепила досить маловаріабельну частину геному вірусу, яка відповідає за шипоподібний білок. Він дуже важливий, оскільки саме ним вірус чіпляється за наші рецептори. Це означає, що вірус пристосовується до нас. Але в нього немає завдання стати більш летальним для свого "господаря". Йому важливо бути більш інфекційним, щоб якомога більше відтворювати себе й еволюціонувати. Тому цілком імовірно, що саме зараз ми спостерігаємо поступову еволюцію вірусу, підвищення його інфекційності і втрату ним летальності", – підкреслює Півень.

Щодо зв'язку нового різновиду коронавірусу і нової вакцини, то поки точної відповіді вчені дати не можуть. Однак уже стає зрозуміло, що перший варіант вакцини від коронавірусу, яким почали прищеплювати жителів за кордоном, доведеться міняти.

Вакцину доведеться міняти?

Вакцина може не спрацювати

"Може з'явитися нова форма шипоподібного білка і наші сформовані захисні антитіла вже не розпізнаватимуть його після вакцинації. Але сказати конкретно щось зараз важко, оскільки і вакцинація тільки почалася, і мутант щойно з'явився", – говорить Півень.

Доцент кафедри вірусології НДІ біології і медицини при КНУ ім. Т. Шевченка Олена Андрійчук більш категорична. Вона вважає, що раз з'явився такий мутант, то нова вакцина працювати проти нього вже не буде.

"Якщо відбуваються мутації, то вакцина створюється під кожен штам. Тому нова вакцина навряд чи працюватиме. Можна подивитися на прикладі грипу. Чому ми щороку вакцинуємося? Епідеміологи щороку прогнозують, які штами грипу циркулюватимуть цього разу. І саме під них іде виготовлення вакцини. Так і з коронавірусом. Раз він мутував, то й компоненти вакцини повинні бути іншими. Їх потрібно включити до вакцини, щоб вони працювали проти вірусу. Тому ймовірність того, що нова вакцина спрацює проти мутанта дуже мала", – вважає Андрійчук.

Науковці кажуть, що поміняти вакцину буде простіше, ніж створити

Оксана Півень заспокоює: оскільки в світі вже створені вакцини, то поміняти їх буде не так складно, як винайти першу. Проте потрібен час і гроші.

"На ринку вже існують три досить успішні платформи – це дві РНК-платформи і одна ДНК-платформа, які пройшли всі випробування. Уявіть, що існує друкарський верстат, – це та сама платформа. А в зв'язку з новим правописом, вам потрібно поміняти там кілька букв. Це нескладно зробити. Так і тут: доведеться поміняти кілька букв генетичного фонду, які будуть відповідати новому мутанту. Але це тільки в тому разі, якщо буде така необхідність", – підкреслює Півень.

Проте поки весь світ стурбований захистом від коронавірусу і новим "мутантом", закриває повітряний простір і оголошує локдауни, в Україні готуються з розмахом святкувати Новий рік і Різдво. Як показали тільки відкриття новорічних ялинок у великих містах – ніхто не дотримується елементарних санітарно-гігієнічних правил і не носить маски. Можливо, після свят усьому світу доведеться закритися від України?