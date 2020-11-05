Вакцина від грипу захищає від ускладнень коронавірусу – дослідження

Карина Бондаренко Суспільство 05:39, 5.11.2020 Оновлено: 05:40, 5.11.2020

Вчені провели ретроспективне дослідження, за результатами якого визначили, що нещеплених від грипу пацієнтів з коронавірусом частіше госпіталізували, ніж щеплених.

Роботу Флоридського університету (США) опублікували в науковому журналі Journal of the American Board of Family Medicine.

В ході дослідження були вивчені дані більше двох тисяч повнолітніх пацієнтів, заражених коронавірусом, з урахуванням віку, статі, раси, супутніх захворювань і наявності щеплення від грипу.

З'ясувалося, що нещеплених від грипу протягом року пацієнтів з коронавірусом в 2,44 рази частіше госпіталізували, і вони в 3,29 рази частіше потрапляли в реанімацію, ніж щеплені.

"Наші дані переконливо свідчать про те, що пацієнти з COVID-19, які не пройшли вакцинацію проти грипу, мають більш високі шанси бути госпіталізованими", – заявили вчені.

При цьому їм поки невідомо, з чим саме пов'язані такі результати, оскільки антитіла до грипу не реагують на коронавірус.

Медики вважають, або вакцина від грипу активує лімфоцитів-кілерів, активність яких знижує SARS-CoV-2, або речовина-підсилювач імунної відповіді у вакцині проти грипу (MF59) підсилює імунітет і проти нового коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені визначили траєкторію COVID-19. Відзначається, що дистанція в 1,5 метри може не "врятувати".

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Марків повертається в Україну: фото з літака

Коронавірусом в Україні вперше заразилися 9,5 тисячі осіб: статистика МОЗ на 4 листопада

Кива під Радою посварився з протестувальниками: його назвали "биком". Відео

"Слугою" правлять тіньовики? Українцям приготували "ганебне" рішення щодо "єдинників"

Марків повернувся! З'явилися перші фото нацгвардійця в Україні