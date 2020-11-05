Вакцина від грипу захищає від ускладнень коронавірусу – дослідження
Нещеплених від грипу пацієнтів частіше госпіталізували
Вони в 3,29 рази частіше потрапляли в реанімацію
Вченим поки невідомо, з чим пов'язані такі результати
Вчені провели ретроспективне дослідження, за результатами якого визначили, що нещеплених від грипу пацієнтів з коронавірусом частіше госпіталізували, ніж щеплених.
Роботу Флоридського університету (США) опублікували в науковому журналі Journal of the American Board of Family Medicine.
В ході дослідження були вивчені дані більше двох тисяч повнолітніх пацієнтів, заражених коронавірусом, з урахуванням віку, статі, раси, супутніх захворювань і наявності щеплення від грипу.
З'ясувалося, що нещеплених від грипу протягом року пацієнтів з коронавірусом в 2,44 рази частіше госпіталізували, і вони в 3,29 рази частіше потрапляли в реанімацію, ніж щеплені.
"Наші дані переконливо свідчать про те, що пацієнти з COVID-19, які не пройшли вакцинацію проти грипу, мають більш високі шанси бути госпіталізованими", – заявили вчені.
При цьому їм поки невідомо, з чим саме пов'язані такі результати, оскільки антитіла до грипу не реагують на коронавірус.
Медики вважають, або вакцина від грипу активує лімфоцитів-кілерів, активність яких знижує SARS-CoV-2, або речовина-підсилювач імунної відповіді у вакцині проти грипу (MF59) підсилює імунітет і проти нового коронавірусу.
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