Імунолог про 'запізнілу' закупівлю вакцини від COVID-19 в Україні: вже не буде тих, кому вона знадобиться

Масова закупівля вакцини від коронавірусу в Україні влітку або восени 2021 року, як це прогнозує МОЗ, може виявитися запізнілою.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-імунолог Борис Донськой. "Уже майже не буде тих, кому вона буде потрібна", – сказав він.

"На жаль, ця дата (отримання вакцини Україною, – Ред.) невідома нікому. Найімовірніше, вона буде неприйнятною, запізнілою. Якщо активна закупівля буде наприкінці наступного року, то питання, для кого вона закуповується", – зауважив медик.

За його словами, Україна не стала країною, що отримає вакцину від COVID-19 першочергово, оскільки не вкладала в це кошти заздалегідь. "Ті країни, які почали вакцинацію, ще навесні інвестували в розробку, попередньо уклали контракти, сплатили".

Водночас Донськой припустив, що наразі у світі немає "вільних" вакцин від коронавірусу, оскільки всі вироблені вакцини вже "зафрактовані й викуплені". На його думку, додаткові дози вакцин можуть з’явитися у тому разі, якщо до їхнього виробництва долучаться країни третього світу. "Тоді, можливо, кількість буде подвоєна".

"На швидку появу достатніх доз щеплення я би не розраховував", – сказав лікар.

Оцінюючи перспективи розробки української вакцини від коронавірусу, медик заявив, що підстав для оптимізму немає. "Для того щоб мати вакцину зараз чи потужні виробництва для забезпечення себе нею, треба було інвестувати 5 років тому", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що запит на отримання вакцини Україною схвалений міжнародним проєктом COVAX. До того ж Великобританія розпочала вакцинувати населення від COVID-19. Найближчим часом вакцинування розпочнеться у Сполучених Штатах і Канаді.