У Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від коронавірусу COVID-19.

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Розробкою вакцини займалася фармацевтична компанія з Пекіна Sinovac Biotech. Видання Science пише, що препарат захистив приматів від COVID-19 і не викликав явних побічних ефектів, тому вчені почали випробування на людях.

Препаратом є хімічно інактивована версія нового вірусу, яка складається з мікробних часток, вирощених у культурі, а потім убитих будь-яким ефективним методом.

Дослідники протестували на 8 мавпах дві різні дози цієї вакцини, а через три тижні тварин інфікували SARS-CoV-2. У жодного примата за 7 днів після зараження не розвинулася повноцінна хвороба.

Мавпи, які отримали найвищу дозу вакцини, показали кращий захист. Деякі з тварин, яким ввели меншу дозу, перехворіли на коронавірус у легкій формі.

При цьому у 4 мавп із контрольної групи, які залишилися без вакцини, спостерігалися високі рівні вірусної РНК у декількох частинах тіла і важка пневмонія.

"Результати дають нам велику впевненість, що вакцина буде діяти на людей", – заявив співавтор дослідження, один із директорів Sinovac Мен Вайнінг.

"Це стара школа, але це може спрацювати. Що мені найбільше подобається, так це те, що багато виробників вакцин, навіть у країнах із низьким рівнем доходу, зможуть зробити таку вакцину", – додала вірусологиня зі Школи медицини Маунт-Сінай Флоріан Краммер.

Дослідники визнали, що "ще не слід вважати тварин ідеальною моделлю для вивчення SARS-CoV-2", але покладають великі надії саме на цю формулу вакцини.

Вакцина від коронавірусу Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Дональд Трамп заявив, що новий тип коронавірусу гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину. Про це глава США повідомив, посилаючись на нове дослідження від його Міністерства внутрішньої безпеки.