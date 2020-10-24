Вакцина від COVID-19 може з’явитися надто пізно, – інфекціоніст

Поява вакцини від коронавірусу може співпасти у часі із спадом захворюваності на COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв. "Ні я, ні будь-який інший експерт не може достеменно знати, як буде. Але я знаю, що так бувало", – зазначив він.

В цьому контексті він навів приклад вірусу SARS-1, епідемія якого була 2003 року. "Ми якраз мали таку ситуацію, коли захворюваність пішла на спад до того, як була розроблена ефективна вакцина", – сказав лікар і додав, що виключати подібного розвитку подій у випадку з коронавірусом також не можна.

Медик визнав, що, на відміну від SARS-1, COVID-19 "не самоліквідується". Проте, він припустив, що в країні може сформуватися колективний імунітет, за рахунок чого захворюваність піде на спад.

Повну версію бліцінтерв’ю з Юрієм Жигарєвим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, у Бразилії помер учасник випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією AstraZeneca й Оксфордським університетом.