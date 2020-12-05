Лікар: імунітет до COVID-19 може зберігатися десятиліттями і визначається не тільки наявністю антитіл

В окремих випадках люди, які перехворіли на коронавірус, нібито можуть не потребувати щеплення від COVID-19, оскільки матимуть до нього імунітет. Той, в свою чергу, у деяких людей може зберігатися роками.

Таку заяву в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL зробив лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський. "Неправильно говорити, що імунітет до коронавірусу зберігається до 6 місяців", – наголосив він.

За словами медика, імунітет до вірусного захворювання визначається не лише наявністю антитіл, які дійсно згодом зникають. Він визначається ще й "клітинним імунітетом", тобто наявністю в організмі "специфічно активованих лімфоцитів".

"Скільки зберігаються вони, мені важко сказати. Можуть роками, можуть десятиліттями. COVID-19 – інфекція нова, маловивчена. Але я сподіваюся, що у більшості перехворілих і щеплених, принаймні, кілька років імунітет зберігатиметься. Хоча вже зараз є повідомлення про повторно хворих", – резюмував медик.

Повну версію бліцінтерв'ю з Олексієм Галімським скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, дослідження, проведене в Університеті Монаша (Австралія) показало, що імунітет до коронавірусу може зберігатися до 8 місяців.