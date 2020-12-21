Вакцина від COVID-19 може бути безсилою проти вірусу-мутанта, – лікар

Вакцина від коронавірусу, що почали застосовувати у світі, може виявитися неефективною проти нового штаму COVID-19, що був виявлений у Великобританії.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров. "Я не дуже оптимістичний стосовно тієї вакцини, яка зараз застосовується", – сказав він.

Медик пояснив, що антитіла до COVID-19, що утворилися в організмі людини внаслідок хвороби чи щеплення, можуть "не підійти" до нового штаму коронавірусу.

"Антитіла зберігаються, але ми повинні розуміти, що антитіла – це як ключ до замку. Якщо трішечки змінити замок, то ваш ключ вже не підійде", – сказав він.

Лікар не виключив, що може бути і "перехресна" дія вакцини, коли імунітет до одного штаму COVID-19 захищатиме й від іншого штаму. Проте, він зауважив, що найчастіше цього не слід очікувати.

"Антитіла, можливо, будуть мати якусь перехресну ефективність, але в більшості випадків вони будуть ефективними тільки по відношенню до того конкретного вірусу, яким людина перехворіла", – сказав медик.

Виходячи з цього, він спрогнозував, що вже за півроку чи рік у світі з’явиться нова вакцина від COVID-19, що захищатиме й від нового штаму.

"Всі країни будуть аналізувати поствакцинальний період і будуть її "апгрейдити", будуть робити так, щоби вона була ефективнішою. Тому, швидше за все, через півроку-рік іще одна вакцина, яка буде більш новою і більш сучасною", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов припустив, що ті, хто перехворів на COVID-19 чи вакцинувався від нього, повинні мати бодай частковий імунітет. Якщо вони й захворіють, можна очікувати, що перебіг хвороби не буде важким.