Вакцина від COVID-19 для кожного буде коштувати світу $100 млрд – ВООЗ

У ВООЗ назвали суму, необхідну для доступності вакцини від COVID-19.

Для забезпечення глобальної доступності вакцини від коронавірусу по всьому світі необхідно не менш ніж $100 мільярдів.

Про це заявив 10 серпня на пресконференції генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

"На одні тільки вакцини буде потрібно більш як $100 млрд. Звучить як дуже багато грошей, і це так і є", – сказав він.

Гебреєсус додав, що під час збору коштів на розроблення щеплень, який проводився в квітні, вдалося зібрати лише 10% від необхідної суми.

"І це тільки частина глобальних інвестицій, необхідних для того, щоб кожен міг отримати доступ до інструментів", – уточнив очільник ВООЗ.

За його словами, це крихта порівняно з $10 трильйонами, які країни G20 вже вклали в бюджетні програми для боротьби з наслідками пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що шанси вчених створити високоефективну вакцину, яка б забезпечувала захист від коронавірусу на 98%, невеликі.