Потужностей для глобальної програми вакцинації проти COVID-19 може не вистачити – представник ВЕФ

Виробничих потужностей зі створення вакцин проти коронавірусу може не вистачити для задоволення глобальної програми вакцинації.

Таке припущення 15 вересня висловив глава відділу охорони здоров'я Всесвітнього економічного форуму Арно Бернарт, передає CNN. За його словами, існує "велика ймовірність" такого сценарію.

Бернарт зазначив, що є кілька способів вирішення цієї ситуації.

"Потрібно більше партнерських відносин між дослідниками і виробниками", – сказав він, пояснивши, що таке рішення "вимагає злому наявної системи".

Представник Всесвітнього економічного форуму наголосив, що зараз фінансування досліджень вакцини "зазвичай пов'язане із зобов'язаннями виробляти продукцію на території країни, що надає фінансові ресурси". Це може привести до "обмеженої доступності" вакцини в інших країнах.

Бернарт сказав, що необхідно запустити мережу виробників вакцин у країнах, що розвиваються, на частку яких припадає понад 65% препаратів для щеплень, вироблених у кожному регіоні ВООЗ (за винятком Європейського регіону).

Зазначається, що для розробників вакцин і виробників буде вигідний "механізм сполучення", який дасть кожному більше можливостей.

У Світовому економічному форумі впевнені, що в цьому випадку "інтереси всіх повинні превалювати над інтересами еліти".

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готова до масового виробництва вакцини від коронавірусу, коли вона буде створена.

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