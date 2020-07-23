Світ може скоро отримати вакцину від Covid-19: кого прищеплять першими і як далеко в черзі Україна

Вакцина проти коронавірусу може з'явитися вже в кінці 2020 року за ціною 2,5 євро (80 грн). Таку заяву днями зробив виконавчий директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла після останніх обнадійливих результатів досліджень препарату.

Зараз вакцина переходить на четвертий етап дослідження, і якщо все відбудеться успішно, до кінця року її запустять на широкий ринок. Кого будуть прищеплювати насамперед і коли препарат отримає Україна – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вакцина може бути готова до кінця 2020 року

За даними ВООЗ, зараз у світі розроблюють 133 потенційні препарати проти COVID-19. 10 із них проходять клінічні випробування в США, Великобританії та Китаї, інші 123 перебувають на доклінічній стадії.

Чотири розробники вже заявили про позитивні результати, однак найбільш обнадійливі – британсько-шведські дослідження за участю Оксфордського університету й компанії AstraZeneca. За їхніми даними, вакцина стимулює виробництво антитіл і Т-клітин, які можуть боротися з коронавірусом, не викликає небезпечних побічних ефектів, крім головного болю й лихоманки, яка з'явилася в 70% учасників випробувань.

Зараз препарат перейшов на четверту стадію перевірки: його повинні ввести волонтерам із Бразилії, Південної Африки та США. Якщо це випробування пройде успішно, масштабний запуск повинен початися ближче до кінця 2020 року. Німеччина, Італія, Нідерланди та Франція вже підписали угоду на поставку 400 млн доз. Загалом створення однієї вакцини, за оцінками фахівців, коштує в межах 300-500 млрд доларів.

Старша наукова співробітниця Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, біологиня Оксана Півень зазначила, що зазвичай розроблення будь-якої вакцини займає в середньому 5-6 років, але через стрімке поширення коронавірусу весь світ дуже прискорився.

"Більше 10 вакцин вже пройшли приклінічні дослідження. Якщо розробки британців будуть успішними, вакцина може з'явитися в кінці 2020-го, на початку 2021-го. Це цілком реально", – запевнила вчений. Однак Україна не зможе отримати готову вакцину відразу після того, як вона надійде на світовий ринок.

Вакцина проти коронавірусу Слово і діло

Як сказав у коментарі OBOZREVATEL доктор біологічних наук, заступник директора з науки відділу вакцин Fоod and Drug Administration, професор Костянтин Чумаков, незважаючи на численні випробування, вакциною препарат можна буде назвати тільки після того, як буде доведено її безпеку і захист від хвороби.

Для цього потрібно вакцинувати тисячі осіб, щоб статистично помітити різницю в захворюваності серед тих, хто вакцину отримав і не отримав. "Захворюваність на коронавірус у світі не дуже велика. Якщо вакцинувати мільйон осіб – у такій контрольній групі можна очікувати тільки 10 випадків. Якщо ефективність вакцини 50%, то помітити різницю між 10 випадками і п'ятьма дуже важко. Статистично це недостовірно. Але це не означає, що справа безнадійна. Якщо хвиля епідемії пройде – перевірити препарат можна буде на тваринах і довести безпеку для людини", – уточнив він.

Хто першим отримає вакцину і які шанси в України?

Поява дієвої вакцини на світовому ринку не означає, що скористатися нею зможуть усі охочі. Спочатку вона буде доступна людям, що входять до групи високого ризику через вік або стан здоров'я, і медикам.

Незважаючи на заяви українського уряду, що Україна може бути однією з перших країн, яка повинна отримати дієву вакцину, біологиня Оксана Півень вважає це малореалістичним. За її словами, спочатку будуть вакцинувати населення тієї країни, яка, власне, і випустить препарат.

"Поясню, як працює система. Уже сьогодні в США, де розроблюють кілька вакцин, формується порядок вакцинації й черги відповідно до загальних рекомендацій ВООЗ. Першими будуть вакцинуватися медпрацівники, потім люди, які перебувають у зонах ризику, різні служби допомоги. Якщо доведуть, що вакцина може бути шкідливою для плоду, вагітних будуть прищеплювати за крайньої потреби. Якщо ні – тоді вони потраплять у другу хвилю. Загалом, поки не щепиться країна, де розроблять вакцину, не важливо, державна компанія-розробник чи ні, Україна її не побачить. Ніхто нам її просто так не дасть", – підкреслила фахівець.

Знайшли ефективне лікування?

Тим часом у Великобританії також говорять про клінічне випробування нового препарату для лікування COVID-19, який різко зменшив кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

Перші результати дозволяють припустити, що нове лікування на 79% зменшує потребу вентиляції легень і ймовірність задухи. Крім того, перебування в лікарні пацієнтів, які отримували новий препарат, зменшилася до шести днів. Якщо ці дані підтвердять більш масштабні дослідження, ситуація з COVID-19 кардинально зміниться.