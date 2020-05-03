Живі вакцини від туберкульозу і навіть поліомієліту можуть давати неспецифічний захисний ефект від коронавірусу, завдяки стимуляції вродженого імунітету.

Про це в інтерв'ю в OBOZREVATEL розповів американський вчений Костянтин Чумаков. На його думку, це може стати вирішенням проблеми доти, поки не створять надійну вакцину, що даватиме постійний імунітет (повну версію інтерв'ю читайте тут).

"Є ідея – використовувати деякий неспецифічний захисний ефект, який дають багато живих вакцин завдяки стимуляції вродженого імунітету. Наприклад, протитуберкульозна, яку зараз випробовують. Ми пропонуємо випробування живої поліомієлітної вакцини, яка добре працює проти грипу. Їх треба перевіряти, але це вже готові препарати з доведеною безпекою. Сподіваємося, це стане вирішенням проблеми, поки не створять надійних вакцин, що даватимуть постійний імунітет. Це тільки ідея, щоб довести її, потрібні випробування", – зазначив він.

Вакцина від коронавірусу Апостроф

За словами вченого, поліомієлітна вакцина абсолютно безпечна для людей на відміну від БЦЖ.

"У людей з порушеннями імунної системи, можуть бути дуже неприємні ускладнення. Ось Союзі щеплювали всіх, але те щеплення, яке ми отримали в дитинстві, швидше за все, нічого не дасть. Вроджений імунітет поступово знижується. Це не означає, що, зробивши один раз БЦЖ, ви більше нічим хворіти не будете. Просто в найближчі місяці матимете велику стійкість до інших вірусів та бактерій. Але розраховувати, що щеплення БЦЖ, зроблене в дитинстві, захистить вас від коронавірусу – це наївно", – підсумував Чумаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Костянтина Чумакова, будь-який новий вірус, який виникає між людьми, поступово стає менш небезпечним і агресивним, це фундаментальний біологічний закон. Те ж саме може стосуватися і коронавірусу.