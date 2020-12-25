Вакцина Pfizer проти COVID-19 викликає алергію швидше, ніж всі інші, – вчений

Вакцина Pfizer проти коронавірусу COVID-19 викликає більше алергічних реакцій, ніж інші препарати.

Таку заяву зробив головний науковий радник проєкту Warp Speed лікар Монсеф Слауї, передає CNN. За його словами, станом на 22 грудня йому було відомо про шість зафіксованих випадків. "Ця частота перевершує те, що можна було б очікувати від інших вакцин", – зазначив учений.

Слауї підкреслив, що виробники вакцин спільно з національними інститутами охорони здоров'я різних країн зараз обговорюють можливість проведення клінічних випробувань зазначеної вакцини в групах алергіків. Так дослідники сподіваються встановити причину різкої реакції організму деяких людей на щеплення.

Раніше про роботу над цією проблемою заявив офіційний представник Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Алкіс Тогіас, повідомляє CNBC. Він розповів, що зараз дослідження перебуває на ранній стадії планування, але має розпочатися вже в січні.

Очікується, що в ньому візьмуть участь кілька сотень людей, у яких в анамнезі були важкі алергічні реакції. Предметом вивчення вчених стане не тільки вакцина від Pfizer, але й від Moderna.

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