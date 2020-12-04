Вакцина Moderna може забезпечити імунітет до COVID-19 на три місяці – дослідження
Вакцина від коронавірусу компанії Moderna може забезпечити імунітет мінімум на три місяці.
Про це стало відомо в ході дослідження, де вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) вивчили імунну відповідь 34 осіб різного віку. Дослідження опублікували і в журналі New England Journal of Medicine.
Спостереження показали, що кількість вироблених після застосування вакцини антитіл з часом, як і очікувалося, трохи скорочується. При цьому їх кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.
Відзначимо, що вакцина компанії Moderna mRNA-1273 складається з двох доз. Друга вводиться через 28 днів.
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