Вакцина Moderna може забезпечити імунітет до COVID-19 на три місяці – дослідження

Вакцина від коронавірусу компанії Moderna може забезпечити імунітет мінімум на три місяці.

Про це стало відомо в ході дослідження, де вчені з Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID) вивчили імунну відповідь 34 осіб різного віку. Дослідження опублікували і в журналі New England Journal of Medicine.

Спостереження показали, що кількість вироблених після застосування вакцини антитіл з часом, як і очікувалося, трохи скорочується. При цьому їх кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації.

Відзначимо, що вакцина компанії Moderna mRNA-1273 складається з двох доз. Друга вводиться через 28 днів.

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