Названий обсяг першого траншу вакцини від COVID-19 для України: кого будуть прищеплювати в першу чергу

Майбутню вакцину проти COVID-19 від фонду COVAX Україна отримає декількома траншами, перший – близько 1 млн 200 тис. доз.

Про це за підсумками онлайн-конференції з представниками COVAX 19 листопада повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що під час вакцинації на першому етапі в пріоритеті будуть працівники охорони здоров'я.

"Наші наступні кроки у співпраці з COVAX – підписання технічної необхідності від України й умов співпраці", – зазначив глава МОЗ. Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України.

Нагадаємо:

Днем раніше фонд COVAX підтвердив, що Україні безкоштовно виділять вакцину проти COVID-19 для 20% населення (8 млн доз для вакцинації 4 млн громадян).

Як пояснив Віктор Ляшко, одна доза вакцини проти коронавірусу може коштувати сім доларів, при цьому одній особі потрібно ввести дві дози препарату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський інвестиційний банк готовий розглянути варіант перерозподілу 50 млн євро від проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України" на протидію пандемії в країні та закупівлю вакцин.