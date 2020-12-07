У США пообіцяли Україні вакцину від COVID-19 у найкоротші терміни й підтримали відмову від російського препарату

У США підтримали відмову України від використання російської вакцини проти COVID-19, оскільки препарат не пройшов усіх фаз клінічних випробувань.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook. Відомство уточнило, що постачання вакцини з американською дипломаткою обговорив глава МОЗ Максим Степанов.

Крім того, Квін пообіцяла, що її команда зробить усе можливе, щоб Україна отримала препарат у найкоротші терміни.

Вона додала, що команда допоможе Міністерству охорони здоров'я України розробити алгоритм і план дій щодо логістики та плану вакцинації.

"Уже сьогодні [7 грудня] ми проведемо нараду з урядом США про постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни й обсяги", – зазначила Квін.

Крістіна Квін LIGA.net

Під час телефонної розмови Степанов попросив розглянути Україну як пріоритетного кандидата на отримання вакцин у "режимі тестування й використання в надзвичайних ситуаціях", адже країна перебуває в надскладних умовах через російську агресію.

"Найближчими двома тижнями ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 із деякими компаніями-виробниками.

Однак це не гарантує отримання Україною вакцин найближчими місяцями, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX", – пояснив Степанов.

Нагадаємо:

Україна отримає до 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від фонду COVAX кількома траншами. Перший із них, ймовірно, надійде навесні 2021 року.

Вакцини вистачить на 4 млн громадян (кожному потрібно дві ін'єкції).

Максим Степанов Facebook / Міністерство охорони здоров'я України

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виділили три пріоритетні групи, які планують по черзі вакцинувати від коронавірусу.

У Великобританії тим часом планують почати робити щеплення від COVID-19 уже з вівторка, 8 грудня. Заявляється, що королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ отримає вакцину без пільг у порядку черги.