Медик з Ізраїлю розповів про побічні ефекти вакцини проти коронавірусу від Pfizer

Дар'я Дурова Суспільство 00:36, 23.12.2020

Легкі побічні ефекти вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech можливі, однак вони не є небезпечними.

Про це заявив ізраїльський медик Роман Гольдман, співробітник Першого медичного центру Тель-Авіва. Його блог був опублікований на сайті "Гордон". Лікар уточнив, що в медустанові пройшла зустріч провідних інфекціоністів, які обговорили препарат.

Експерт пояснив, що ця вакцина діє за методом матричної РНК (MRNA), стимулюючи організм спонтанно виробляти антитіла проти вірусу. Вона показала ефективність у 95%.

"Аналіз даних, наданих компанією Pfizer у FDA [Федеральне управління США з контролю якості продуктів харчування, напоїв і лікарських препаратів], підтвердив, що легкі побічні ефекти можливі, як і при використанні будь-якої іншої вакцини", – написав Гольдман. Він закликав людей "бути готовими і не впадати в паніку".

Для осіб від 18 до 55 років (незалежно від статі) можливі більш значні побічні ефекти після другої вакцинації:

  • 16% вакцинованих страждали від підвищення температури;

  • 59% – від слабкості;

  • 52% – від головних болів;

  • 37% – від м'язових болів;

  • 22% – від болів у суглобах.

Люди у віці старше 55 років відчували не такі значні побічні ефекти.

Лікар Роман Гольдман
Гордон

Нагадаємо, генеральний директор німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Шахін висловив упевненість, що розроблена разом із Pfizer вакцина ефективна проти нового варіанту "британського" COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Харків готується до похорону Кернеса: курсантів вивели на репетицію, а могилу копають вручну

В Україні підвищать тарифи на газ: скільки доведеться платити

Земляни вперше за 800 років побачили схід "Віфлеємської зірки": фото і відео унікального явища

Бутусов: влада брехала, операція з "вагнерівцями" була зірвана

Смертність у 4 рази вища, ніж в офіційній статистиці, або На що нас прирекли Зеленський зі Шмигалем