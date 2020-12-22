Медик з Ізраїлю розповів про побічні ефекти вакцини проти коронавірусу від Pfizer

Легкі побічні ефекти вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech можливі, однак вони не є небезпечними.

Про це заявив ізраїльський медик Роман Гольдман, співробітник Першого медичного центру Тель-Авіва. Його блог був опублікований на сайті "Гордон". Лікар уточнив, що в медустанові пройшла зустріч провідних інфекціоністів, які обговорили препарат.

Експерт пояснив, що ця вакцина діє за методом матричної РНК (MRNA), стимулюючи організм спонтанно виробляти антитіла проти вірусу. Вона показала ефективність у 95%.

"Аналіз даних, наданих компанією Pfizer у FDA [Федеральне управління США з контролю якості продуктів харчування, напоїв і лікарських препаратів], підтвердив, що легкі побічні ефекти можливі, як і при використанні будь-якої іншої вакцини", – написав Гольдман. Він закликав людей "бути готовими і не впадати в паніку".

Для осіб від 18 до 55 років (незалежно від статі) можливі більш значні побічні ефекти після другої вакцинації:

16% вакцинованих страждали від підвищення температури;

59% – від слабкості;

52% – від головних болів;

37% – від м'язових болів;

22% – від болів у суглобах.

Люди у віці старше 55 років відчували не такі значні побічні ефекти.

Лікар Роман Гольдман Гордон

Нагадаємо, генеральний директор німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Шахін висловив упевненість, що розроблена разом із Pfizer вакцина ефективна проти нового варіанту "британського" COVID-19.

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