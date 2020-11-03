Вагітні частіше вмирають від коронавірусу – дослідження

Згідно зі статистикою США, вагітні жінки, які заразилися коронавірусом, піддаються більшому ризику смерті та важкого перебігу хвороби, ніж жінки, які не вагітні.

Дані показують, що вагітні мають майже втричі більше шансів потрапити в відділення інтенсивної терапії, і більш ніж утричі більше шансів потрапити на штучну вентиляцію легень, пише The Washington Post.

Згідно зі звітом центрів із контролю й профілактики захворювань, загальний ризик для вагітних залишається невеликим, оскільки вони зазвичай молоді і здорові.

З 19 600 обстежених вагітних жінок 33 померли, що становить 0,2 відсотка смертності. У доповіді говориться, що серед невагітних жінок смертність склала 0,1 відсотка.

"Деякі люди думають, що, якщо ви молоді і здорові, з вами все буде в порядку, і настане пандемічна втома. Але факт у моїй практиці, ми бачили вагітних жінок на апаратах ШВЛ. Це впливає на матір, пологи й дитину", – сказав Девід Джаспан, завідувач відділення акушерства й гінекології Einstein Healthcare Network у Філадельфії.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у багатьох людей під час пандемії COVID-19 можуть виникати проблеми з психічним здоров'ям, насамперед – симптоми тривоги і депресії.