Вагітна з коронавірусом із Ірпеня народила дитину

Вагітна жінка з Ірпеня, яку госпіталізували з коронавірусом, народила здорову дитину в лікарні Білої Церкви.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Михайлина Скорик, зазначивши, що малюк з'явився на світ 25 березня.

"Нові подробиці про вагітну жінку з Ірпеня, якій діагностували COVID-19 коронавірус, такі. Вночі її справді перевезли з пологового у Ворзелі, де вона лежала ізольована у відділенні патології, в Білу Церкву. Пологовий будинок Білої Церкви, як і лікарня №3, визначений як опорний для хворих на коронавірус вагітних із усієї Київської області. Там жінка сьогодні успішно народила дитину – це хлопчик вагою 3600", – зазначила Скорик.

Вагітна

За словами журналістки, лікарі оцінюють стан і породіллі, і немовляти як задовільний.

Також інформацією про жінку й малюка поділився на своїй сторінці у Facebook і перший заступник в.о. мера Ірпеня Олександр Маркушин. За його словами, симптомів коронавірусу в мами стає все менше, однак 25 березня її переведуть до інфекційного відділення. Її син тим часом поки побуде на карантині.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня вагітній жінці зробили експрестест у 4-й амбулаторії Ірпеня, який виявився негативним. Однак результати ПЛР-діагностики, що надійшли 24 березня, підтвердили COVID-19.

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