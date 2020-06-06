Вагітна Мона Ліза і жінка на "Таємній вечері": розкриті секрети шедеврів світового живопису

У мережі розкрили секрети шедеврів світового живопису, які бачив майже кожен.

Виявилося, що в багатьох картинах – від "Дівчини з перловою сережкою" Яна Вермеєра до "Мони Лізи" Леонардо да Вінчі – заховано багато таємниць, пише DW.

Дівчина з перловою сережкою

"Дівчина з перловою сережкою" один з найвідоміших шедеврів нідерландського живописця Яна Вермеєра. Картина була написана приблизно в 1665 році. Кого зобразив художник, невідомо. Однак головна загадка виявилася не в цьому. Сережка занадто велика – натуральні перли таким не бувають, а штучний тоді не вирощували. Можливо, це перламутр. Крім того, зовсім незрозуміло, на чому тримається на вусі сережка.

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Дівчина, що читає лист перед відчиненим вікном

"Дівчина, що читає лист перед відчиненим вікном" – ще одна картина Яна Вермеєра з загадкою. Невідомо, від кого вона отримала лист. Можливо, від мами чи від коханого. Яку роль грає явно зайвий важкий завісу, який мало не третину площі картини також невідомо. Рентгеноскопія показала, що завіса з'явилась пізніше, щоб приховати зображеного за спиною дівчини купідона – оголеного посланника любові.

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Таємна вечеря

У монументальній фресці Леонардо да Вінчі, що зображає останню трапезу Ісуса з апостолами, знаходили вже багато таємних символів. Наприклад, зашифроване пророцтво "код да Вінчі" про кінець світу в 4006 році. Але чому справа від Ісуса сидить жінка? Нібито це апостол Іоанн, але обличчя і біла шкіра говорять про інше. Деякі вказують навіть на жіночі груди під одягом.

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Невідома

Відразу після того, як картина Крамського "Невідома" з'явилася на виставці передвижників в березні 1883 року художника стали розпитувати про те, хто ця прекрасна незнайомка. Але він так і не назвав її імені. Одна з гіпотез говорить, що це княжна Катерина Долгорукова, морганатична дружина імператора Олександра II. Інша версія: це колишня курська селянка, що вийшла заміж за дворянина Бестужева.

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Мона Ліза

Загадкова посмішка Мони Лізи – не єдина таємниця знаменитої картини. Можливо, Леонардо да Вінчі зобразив на ній вагітну Джоконду. На це вказують схрещені руки, які прикривають округлий живіт. Пошуки в архівах показали, що дружина торговця шовком Ліза дель Джокондо дійсно була вагітна, коли Леонардо писав її портрет. Можливо, тому вона посміхається.

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Автопортрет

Цей незвичайний портрет маловідомий австрійський художник Йоганнес Гумпп написав в 1646 році, у віці двадцяти років. Сам художник назвав картину просто: "Автопортрет". Але сьогодні її як тільки не називають: "Подвійний портрет", "Потрійний портрет". Оптимальним варіантом називають "Автопортрет з дзеркалом і мольбертом".

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Старий гітарист

У 1903 році, коли був написаний "Старий гітарист", картини 22-річного Пабло Пікассо погано купували, він жебракував. Якщо уважно подивитися на схилену голову гітариста, то між вухом і шиєю видно обличчя жінки. Під шаром фарби знаходиться інша картина – годуюча дитину мати і корова з телям. Пікассо з економії писав нові картини на старих роботах.

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Портрет Бабетти

Робота сучасного німецького художника Герхарда Ріхтера – портрет його доньки Бабетти, яку в родині називають Бетті. Кажуть, що точніше було б називати його антипортретом. Адже лиця Бетті не видно, вона відвернулася саме тому, що не хоче, щоб його побачили.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (США) створили 3D-модель картини Леонардо да Вінчі "Рятівник світу" і розкрили таємницю прозорого кулі в руці Христа.