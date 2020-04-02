Вагітна лікарка-інфекціоністка з міста Монастириськ Тернопільської області Тетяна Сиваник, яка активно бореться зі спалахом коронавірусу, заявила, що не боїться заразитися і дала українцям поради.

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Дівчина працює в Монастириській поліклініці лише другий місяць. Нещодавно вона закінчила інтернатуру. Про це пише TeNews.

У Сиваник є однорічна дочка і зараз жінка на четвертому місяці вагітності. Живе інфекціоністка в селі Савелівка. На роботу її щодня підвозить і забирає чоловік.

На Тернопільщині вагітна лікарка бореться зі спалахом коронавірусу TeNews

Лікарка обдзвонює тих, у кого виявили хворобу, контролює їх стан здоров'я, консультує, часто ще й втішає.

"Я не боюся коронавірусу. Це звичайний вірус, який належить до групи респіраторних захворювань. Він не страшніший за грип, який також викликає важкі пневмонії. Важко переносять COVID-19 тільки 10% хворих – люди старшого віку або які мають супутні захворювання", – поділилася жінка.

Медикиня все ж закликала українців дотримуватися правил безпеки варто. Інакше, можливе масове зараження COVID-19. На роботі вона сама працює в захисному костюмі, має респіратор, окуляри. Регулярно дезінфікує руки.

"Перш ніж зайти додому, роздягаюся на вулиці, залишаю сумку, миюся, а вже потім заходжу в будинок", – додала вона.

"У разі перших симптомів треба звертатися до медиків, і все буде добре. Якщо людина молода, здорова, дотримується правил гігієни, вона переборе інфекцію", – порадила лікарка. За словами інфекціоністки, в Монастирському районі пік захворювання буде через два тижні, коли пройде інкубаційний період у контактних осіб.

На Тернопільщині вагітна лікарка бореться зі спалахом коронавірусу TeNews

Тим, у кого підтвердили коронавірус, Сиваник порадила:

полоскати горло фурациліном або сіллю з содою і йодом;

промивати ніс соляними розчинами. Вірус спочатку осідає на слизових оболонках;

вживати велику кількість теплої рідини;

контролювати температуру;

менше контактувати з рідними, ізолюватися в окрему кімнату;

намагатися зберігати спокій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше громада Монастириського району Тернопільської області записала відчайдушне звернення до президента України Володимира Зеленського через епідемію.

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