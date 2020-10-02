У ЗСУ різко відреагували на заяву Кучера щодо катастрофи Ан-26

У Збройних силах України назвали абсурдними заяви голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера щодо "зволікання" працівників аеропорту, які давали дозвіл на посадку літака Ан-26.

Як сказав у коментарі РБК-Україна спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, Кучер не є фахівцем і тому незрозуміло, звідки він взяв цю інформацію. За його словами, це "оціночні судження", які ні на чому не ґрунтуються.

"Це просто його оціночні судження, незрозуміло звідки він їх бере, адже він не є фахівцем у цьому питанні. Незрозуміло, чому він дає оцінку діям керівника польотів? Він взагалі був на аеродромі, він бачив, як там все робиться, як приймаються рішення?" – сказав військовий.

Раніше голова Харківської ОДА Кучер публічно заявив про "зволікання" працівників аеродрому, що давали дозвіл на посадку борту. "За різними джерелами, за моєю інформацією, з моменту, коли пілот запросив посадку, люди, які відповідають за цю посадку, відповіли тільки через хвилину", – сказав він.

Як повідомив головний інспектор Міноборони Ігор Воронченко, "чорні скриньки" вже розшифровані.

"Розшифровка ящиків вже завершилася, ми зараз ведемо моделювання всього польоту". Він уточнив, що вся інша інформація щодо цього процесу поки засекречена. Це зроблено для того, щоб "не було упереджених дій і наклепів", оскільки "це дуже делікатна справа".

Як повідомляв OBOZREVATEL: