В ЗСУ передали партію модернізованих танків "Булат". Фото

Для ЗСУ відремонтували і модернізували партію танків "Булат", які виконували завдання у зоні Операції Об'єднаних сид на сході України.

Оновлення бойової техніки відбулося в рамках державного замовлення ДП "Завод імені В. О. Малишева", повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Як зазначив генеральний директор "Заводу імені В.О. Малишева" Василь Крилас, фахівці усунули всі пошкодження бойових машин, а також провели їх модернізацію із заміною запчастин.

"Булати" пройшли ремонт і складання за повним технологічним циклом. В танках встановлені нові засоби зв’язку і навігаційна апаратура, замінені деякі деталі", – сказаввін.

"Булати" виконували бойові завдання на Донбасі . Пресслужба "Укроборонпрому"

Відновлені "Булати" на відмінно пройшли випробування у полігонних умовах: здійснили пробіг на 100 кілометрів, під час якого експерти проаналізували роботу танків. Крім того, техніка пройшла перевірку стрільбами, в ході яких протестували потужність та точність гармати і кулемета бойових машин.

"Після проходження модернізації танки стали більш сучасними з покращеною координацією зв’язку, приладами прицілювання та системою спостереження. Наші фахівці вже взялися за ремонт наступної партії "Булатів" для наших військових", – додав Крилас.

Нагадаємо, що державне підприємство "Завод ім. В.О. Малишева" (Харків) спеціалізується на виробництві та модернізації важкої і легкої бронетехніки для Міністерства оборони України та іноземних замовників. Серед основної продукції та послуг підприємства – БМ "Оплот", модернізація танка Т-64 до виду БМ "Булат", бронетранспортери БТР-3, БТР-4, модернізація бронетранспортерів БТР-50.

Оновлені "Булати" обладнали новими засобами зв'язку та навігації. Пресслужба "Укроборонпрому"

БМ "Булат" – основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років співробітники ДП "Завод імені Малишева" відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні модернізованих БМ "Булат" з покращеними тактико-технічними характеристиками. Зокрема, на них встановили нові сучасні засоби зв’язку та навігації, а також прилади прицілювання та нічного бачення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні на полігоні "Десна" на Чернігівщині відбулися випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72, ​​виготовленого для Збройних сил України.