В жовтні COVID-19 перетвориться на звичайну вірусну інфекцію, – епідеміолог

В жовтні поточного року небезпечний коронавірус може перетворитися на звичайну респіраторну вірусну інфекцію.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві, лікар-епідеміолог Олег Рубан. Імунітет до COVID-19 буде нестійким – лише на 3-4 місяці, додав він.

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За оцінками лікаря, наразі в Україні на коронавірус перехворіло близько 10-15% населення. Для створення колективного імунітету "із збудником має зустрітися, не перехворіти, 70-80% населення". За оцінками Рубана, на це може знадобитися близько 1,5 роки.

Поточні показники захворюваності в Києві він назвав "стабільно високими", але зазначив, що кількість зареєстрованих випадків напряму залежить від кількості проведених тестів, яка суттєво збільшилася.

На думку Рубана, в ситуації, що склалася, основну увагу слід надавати контактним особам – їхньому своєчасному виявленню, масовому дослідженню та ізолюванню.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що колективний імунітет до нового коронавірусу виробиться вже після появи вакцини від COVID-19.